La sfilata dei cinquemila. Striscioni e fumogeni contro il ddl Sicurezza

e Nicoletta TemperaIl manifesto srotolato con la premier Giorgia Meloni con il naso da clown, le bandiere rosse e poi fumogeni rosa e striscioni. Il pomeriggio bolognese contro il Ddl Sicurezza è partito così, con cinquemila persone in marcia nelle vie del centro, dalla stazione a piazza Maggiore, per chiedere di stoppare l’iter di un provvedimento, a detta dei manifestanti, "liberticida". C’erano anche la vicesindaca Emily Clancy e l’attore Alessandro Bergonzoni tra le fila dei partecipanti, che nelle due ore piene di camminata hanno effettuato più tappe, ciascuna segnata da un distinto attacco al Governo: dalle politiche abitative a quelle del lavoro, dai migranti al diritto allo studio.

Organizzato dalla rete ‘A pieno regime’, il corteo ha visto il suo primo stop di fronte alla vecchia sede dell’Inps, che sarà riqualificata in studentato. Progetto contestato, però, dai collettivi studenteschi, per la quota stanze da adibire a privati e per i canoni di locazione troppo alti. Qui è stato affisso lo striscione: "I fondi speculativi occupano le città - 7 anni di galera a chi occupa una casa per necessità". Poi, la marcia per bloccare il ‘Ddl paura’, come è stato ribattezzato, è proseguita fin davanti la sede della Cgil in via Marconi, dove di nuovo si è fermata. A prendere la parola sono stati qui gli esponenti dei sindacati, ponendo l’attenzione sulla lotta dei lavoratori, come quelli di Saga Coffee, Marelli, La Perla e Caffitaly. I rappresentanti di Adl Cobas hanno sfilato con la casacca con su scritto ‘Metalmeccanici antifascisti’.

In corteo c’erano anche Amnesty, con i cartelli "Il dissenso non è un reato. La protesta è un diritto", e il consigliere di Coalizione Civica Detjon Begaj, già attivista di Làbas, che è invece intervenuto sul provvedimento che prevede il trasferimento - annunciato come temporaneo - di una settantina di giovani adulti dagli istituti minorili alla Dozza, "un carcere già sovraffollato e protagonista di suicidi. Martedì alle 18 manifesteremo contro il loro trasferimento", ha detto. La presenza di Làbas è stata contestata dall’europarlamentare di FdI Stefano Cavedagna: "Sigle come Làbas ottengono spazi comunali a canone zero. È la dimostrazione che queste non sono associazioni che fanno attività per i cittadini, quanto piuttosto veri e propri circoli politici utilizzati dal Comune per guidare la battaglia di opposizione al Governo". La camminata, aperta da un furgone dove un’attivista traduceva in linguaggio Lis gli interventi al megafono, è arrivata così, attraversando via Barberia (via Ugo Bassi e Indipendenza sono state escluse per la presenza dei cantieri) fino in via Farini, per approdare poi nel cuore della città, piazza Maggiore, intorno alle 18,30. Il corteo si è concluso qui, con gli ultimi interventi e ancora con fumogeni e cori come "Ci siamo presi il centro di Bologna. Ci stiamo opponendo a questo Governo. Vogliamo un mondo per tutte e tutti: le politiche antidemocratiche non funzioneranno", sotto le finestre di Palazzo d’Accursio. Una giornata che è stata monitorata, in ogni suo passaggio, da uno schieramento di cento operatori della polizia, con anche l’elicottero del Reparto Volo che, dall’alto, ha ripreso - senza registrare alcun momento di tensione, le fasi della protesta.