La sfilata di Maggini, stilista sinti

La moda come omaggio alla storia di sinti e rom. Stasera alle 20.30, l’Officina di DumBO accoglie Rom(antico) Fashion Show, sfilata in cui lo stilista di origini sinti Noell Maggini presenterà le sue creazioni. "Sarà la mia prima sfilata a Bologna – dice Maggini, 29 anni, di Prato –. Ho portato i miei modelli a Firenze da Pitti Uomo e alla Milano Fashion Week, ma Bologna è una città importante ed è dove nel XV secolo è stata registrata per la prima volta in Italia la presenza romanì". L’ingresso è a inviti: scrivere a comunicazione@opengroup.eu.