La sfilata in piazza. Maltempo e ingorghi, la festa può slittare. Oggi la decisione

La voglia di far festa è grande, ma solo in giornata si saprà se l’attesa celebrazione della Champions si terrà lunedì, dopo l’ultima gara casalinga della stagione con la Juventus. A deciderlo, le istituzioni che si riuniranno oggi nel comitato per l’ordine pubblico. È possibile che l’appuntamento venga spostato nel corso della settimana o addirittura nei giorni successivi a Genoa-Bologna, match non ancora fissato in calendario dalla Lega Calcio. Non troppo più in là, comunque, anche perché dopo la fine del campionato, diversi calciatori partiranno in vista dell’Europeo: potrebbero rimanere due o tre giorni dopo l’ultima partita, non oltre

Il confronto tra Bologna Calcio, Comune, Questura e Prefettura sono in corso da due giorni, ma ancora non è stata trovata una quadra: colpa anche del maltempo, che potrebbe guastare la serata e la notte di lunedì. In più martedì, in piazza Maggiore, è in programma il concerto dei Cccp, motivo per cui il palco c’è, ma è occupato, non potendo ospitare la kermesse con gli eroi della Champions ed eventuali artisti e ospiti.

L’idea del Bologna è quella di sfilare con un pullman scoperto lunedì notte, al termine del match con la Juventus, che inizierà alle 20.45. I rossoblù partirebbero alla volta del centro e di Piazza Maggiore accompagnati da ali di folla a fine partita. Il problema è che, tra saluti finali allo stadio (con raccomandazione del club rossoblù di evitare invasioni di campo a fine partita), obblighi post partita legati a conferenze e interviste, difficilmente la squadra lascerebbe il Dall’Ara prima di mezzanotte.

Si aggiunga il traffico da deflusso da stadio e il fatto che la maggior parte dei 27.500 bolognesi che hanno acquistato il biglietto per la partita di lunedì vorrà partecipare alla festa Champions, ed è facile immaginare che il Bologna raggiungerà Piazza Maggiore non prima dell’una di notte. E c’è il rischio maltempo, che rende complesso organizzare ospitate di artisti e cantanti sul palco. Senza tralasciare il fatto che, anche in caso di bel tempo, il rischio che i festeggiamenti si protraggano fin quasi all’alba è concreto.

Ecco perché Comune, Questura e Prefettura si sono prese altre 24 ore di tempo prima di sdoganare la modalità della festa. Comunque sia, la Champions sarà adeguatamente celebrata, nessuno infatti vuole negare l’abbraccio della città agli eroi di un traguardo che, a inizio stagione, sembrava impossibile da raggiungere. Tra calendario di eventi cittadini, maltempo e ordine pubblico, le parti dialogano per trovare la miglior soluzione possibile.

Intanto il Bologna prepara le t-shirt celebrative che invaderanno negozi e store ufficiali, compreso quello che sarà inaugurato nella centralissima via d’Azeglio.