La sicurezza al primo punto per il 2025

La sicurezza e l’ordine pubblico sono due dei grandi temi che devono essere iscritti nell’agenda della pubblica amministrazione e delle forze dell’ordine per il 2025. Certo, molto è stato fatto, come ci siamo detti più volte, ma molto c’è ancora da fare. Ci sono zone della città, come il quartiere Bolognina, che ancora presentano angoli di penombra dove non sempre la sicurezza è garantita. Poi c’è l’aspetto, non secondario, della percezione da parte degli abitanti, i quali non sempre si sentono garantiti dai numeri e dalle cifre degli interventi e dei controlli. Hanno necessità di avvertire la vivibilità del loro quartiere. Il nodo sicurezza non riguarda solo la Bolognina ma anche l’area della stazione. Il ministro dell’ interno Matteo Piantedosi ha disposto l’arrivo di alcune decine di nuovi agenti di polizia come rinforzo. Bene. Ma, come è stato anche concordato nel corso delle recenti riunioni del Comitato per l’ordine pubblico in Prefettura è necessario agire contemporaneamente su tre direttrici parallele: più agenti (appunto), più controlli mobili anche con uomini a piedi, e più ordinanze (coraggiose) comunali. In sostanza un piano strutturato. I cittadini si aspettano che sia messo in pratica nel 2025. Cioè a cominciare da questa settimana. Intanto Buon anno a tutti.

