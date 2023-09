La sicurezza è il nodo da sciogliere

Il problema della sicurezza a Bologna è stato preso seriamente in considerazione dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che per la sua lunga militanza presso la prefettura conosce molto bene la città. Ha annunciato che le forze dell’ordine avranno a breve un sensibile rinforzo: 115 uomini tra polizia, carabinieri e guardia di finanza prenderanno servizio nel giro di qualche settimana. Il sindaco Matteo Lepore aveva segnalato a sua volta questa esigenza. Le forze dell’ordine hanno anche un compito in più: garantire la percezione della sicurezza, sentimento che spesso va oltre la sicurezza effettiva. Su questo si sono soffermati sia l’arcivescovo Matteo Zuppi che il questore Isabella Fusiello in occasione della festività di San Michele Arcangelo. Il questore ha assicurato il massimo impegno. Uno dei nodi principali adesso è il traffico di stupefacenti in alcune zone periferiche come la Bolognina. Qui Comune, polizia, carabinieri e guardia di finanza devono lavorare insieme. Anche il fenomeno dell’aggressività fra giovanissimi è preoccupante. Tra via San Mamolo e via D’azeglio c’è un branco che infastidisce e minaccia commercianti e baristi, due giorni fa un gruppetto di giovani ha picchiato un coetaneo dinanzi alle scuole Aldini valeriani. Non bisogna farla passare liscia agli autori ma resta valido un percorso educativo affidato alla scuola. La formula sembra facile, ma non lo è per niente.

mail: [email protected]