La sicurezza stradale nelle scuole. Primi passi con la polizia locale

A lezione di educazione stradale con la polizia locale di Ozzano. I bambini di alcune classi della materna in via Galvani hanno fatto lezione di educazione stradale con gli agenti della locale e un assistente civico nel cortile del plesso scolastico. Un’iniziativa importante per apprendere da subito le principali regole della strada e riconoscere segnali stradali, con particolare attenzione alla sicurezza di pedoni e ciclisti.

Le prossime lezioni del progetto di educazione stradale, per bicicletta e patentino, si terranno di fronte al polo scolastico Girotondo oggi e domani e in caso di pioggia saranno rimandate al 10 e 11 giugno. Il 9 giugno presso la scuola di Mercatale Gnudi è invece in programma una passeggiata e consegna del patentino ai piccoli alunni.

"É un progetto al quale teniamo molto e che portiamo avanti da anni coinvolgendo gli alunni di tutte le età e classi – spiega il comandante della polizia locale di Ozzano, Stefano Zigiotti –. I bambini apprendono subito e conoscere le regole base per andare in bicicletta e riconoscere alcuni segnali stradali è importantissimo. E spesso sono proprio i bambini a segnalare i comportamenti corretti appresi durante le lezioni ai genitori, inducendoli inevitabilmente a stare sempre attenti e rispettare maggiormente le regole stradali".

"Non possiamo che ringraziare gli agenti e gli assistenti civici che come sempre, con professionalità e passione, riescono a coinvolgere tutti i bambini in attività pratiche e spiegazioni – aggiunge il primo cittadino di Ozzano Luca Lelli –. Un’attenzione verso i più piccoli ma anche verso il rispetto del codice della strada".

z. p.