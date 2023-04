’La sicurezza, un bene da tutelare’ Il questore Fusiello al Circolo Bononia

"La sicurezza, un bene da tutelare". Questo il tema centrale che ha rappresentato il ‘fil rouge’ della serata di venerdì, al Circolo Bononia in via Castiglione, con ospite il questore Isabella Fusiello. E dove, alla presenza di numerosi soci e autorità cittadine, si è dialogato sull’argomento. "C’è stata una grande partecipazione – racconta Rosanna Ghetti, presidente del Circolo Bononia – e nel corso della serata il tema è stato trattato ad ampio respiro, sia legato a uno scenario nazionale, come la sicurezza in Italia, sia a livello locale e quindi più legato al nostro territorio: la sicurezza, infatti, è un tema che svela più aspetti da sviscerare". Dalla cyber sicurezza, fino alle infiltrazioni mafiose, ai furti o alle zone occupate, sono stati tanti, infatti, gli scenari presi in esame. "Come sottolineato dal Questore, la certezza della pena è uno strumento di grande importanza per lotta alla delinquenza", conclude Ghetti.