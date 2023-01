La signora che fa girare il cinema

di Francesco Moroni "I film vanno visti in sala, questi piccoli display mi disgustano". ’Sognavamo al cinema’, tutti, e sogniamo ancora. E come dare torto a Vania Protti Traxler, una vita straordinaria spesa per la distribuzione di film, tanto da essere conosciuta semplicemente come ‘La distributrice’ e aver portato in Italia, insieme a suo marito Manfredi Traxler (con il quale ha fondato l‘Academy Pictures nel 1976), alcuni tra i registi più grandi di sempre. Wim Wenders, Emir Kusturica, Rainer W. Fassbinder, Spike Lee, Baz Luhrmann, Peter Jackson: l’elenco è lungo e suo nonno, Ottorino Protti, conobbe addirittura i fratelli Lumière agli inizi del ‘900. Un mondo dove Vania è nata e cresciuta, fino ad arrivare al suo matrimonio, quando chiese in regalo il film ‘Il matrimonio di Maria Braun’, invece che un anello. La distributrice racconta tutto questo in un libro ‘Sognavamo al cinema’ (Edizioni Sabinae), che è un manuale sulla settima arte. Sarà ospite della Cineteca stasera alle 18, nella biblioteca Renzo Renzi in piazzetta Pier Paolo Pasolini. Nella ‘sua’ Bologna, come ama ripetere: "Qui ho frequentato la scuola dalle suore grigie in via Galliera e ho qui le mie più care amiche". È la sua città d’adozione, quindi? "Sono venuta...