La signora nella Grotta dei vip

La felicità fa 80! Come gli anni che lo scorso 15 ottobre ha compiuto Bruna Negri, storica padrona di casa della Grotta di Mongardino, che in due serate ha festeggiato alla grande circondata dalla famiglia, il marito Gian Paolo Funi, la figlia Maria Cristina e il figlio Andrea Funi, offi chef reggente, e dagli amici più cari. Bruna, figlia di una stirpe di illuminati ristoratori (nel 1918 affondano le radici della bottega di alimentari che serviva qualche piatto, voluta dal nonno Adelmo e poi passata al figlio Aristide e sua moglie Ada che dirigeva la cucina ed era la mamma di Bruna), è stata colei che ha dato la svolta alla Grotta attorno alla metà degli anni Sessanta, riuscendo con simpatia e grandi doti diplomatiche e imprenditoriali a trasformare il sogno del nonno in un ristorante, meta di una clientela dal pedigree assoluto che cercava quassù una cucina confortevole, di forte tradizione e quel fatto in casa che non ha mai smesso di essere tale, anche ora che Bruna si è ritirata dalla sala e che in cucina c’è il figlio Andrea, un cuoco che ha davvero ereditato la passione di famiglia, riportandola in tavola con il suo tocco che non tradisce le radici.

La serata è stata l’occasione per assaporare un menu di ricette storiche e ricordare i momenti più coloriti di tante decadi. A cominciare da quando alla Grotta, una trattoria di campagna, veniva Lucio Dalla, amico d’infanzia "che veniva su in Vespa con il suo amico del cuore Alessandro, a mangiare un panino, quando ancora non era nessuno". Poi ha continuato ad essere avventore anche dopo, da famoso. "Mi ricordo ancora – dice Bruna – quando si presentò con una gonna stampata con la bandiera americana, buffissimo, in compagnia del manager e di Ron". Ma la lista dei "vip" è lunga, dai prefetti e generali al cancelliere Helmut Kohl fino ai giocatori di basket e ai musicisti come Gianna Nannini. E poi l’ingegner Ferrari che mangiava le tagliatelle, le crescentine e il pollo alla cacciatora. E portava sempre in regalo al piccolo Andrea le macchinine Ferrari.

Una grande ‘PR’, si direbbe adesso, la signora Bruna, che non ha mai cucinato. "Non sono mai stata in cucina – dice – mi è sempre piaciuta la sala, parlare con le persone, già da quando avevo dieci anni e iniziavo a servire ai pochissimi commensali, che poi erano quelli che venivano alle 10 al bar a giocare a briscola o tressette e poi all’una mangiavano un primo, perché un tempo c’era il bar con l’alimentari".

Benedetta Cucci