La signorina Else di Strocchi

Ultimo appuntamento, questa sera al Teatro anatomico dell’Archiginnasio con La signorina Else, tratto dal racconto psicoanalitico di Arthur Schnitzler con la rivisitazione di Silvana Strocchi in collaborazione col Settore Cultura del Comune. Lo spettacolo è tratto dell’omonimo dramma di Arthur Schnitzler scritto nel 1924: la vicenda si svolge in montagna dove Else sta trascorrendo una vacanza con la zia ricca. A causa di una lettera della madre si trova davanti ad un atroce dilemma, cedere al turpe ricatto di un signore invaghito di lei, e così salvare il proprio padre dalla galera per debiti, oppure rifiutarsi e lasciare il genitore al suo destino.

Clara De Prezzo interpreta Else, mentre Angelo Schiavi ha il ruolo di von Dorsday. Al violoncello: Francesca Coco, mentre l’aiuto regia è Luca Mazzamurro.