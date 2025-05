La sindaca Badiali alle realtà culturali: "Più eventi, insieme"

L’avviso di co-programmazione per le politiche culturali: il Comune apre il dialogo con le associazioni del territorio. L’amministrazione di Budrio annuncia la pubblicazione dell’avviso di co-programmazione ai sensi del codice del terzo settore, rivolto alle associazioni che operano in ambito culturale. L’obiettivo è promuovere un processo partecipato, capace di valorizzare l’ascolto attivo, la collaborazione e la costruzione di reti tra i soggetti culturali del nostro Comune. Vogliamo raccogliere idee, proposte e progettualità che possano contribuire a costruire una programmazione culturale condivisa, coordinata e rispondente ai bisogni emergenti della comunità. "Il patrimonio associativo culturale di Budrio è ricco e vitale. Con questo avviso intendiamo aprire un confronto diretto con chi ogni giorno anima la vita culturale del territorio – dice la sindaca Debora Badiali –. Vogliamo ascoltare, costruire alleanze, mettere a sistema risorse e competenze per definire insieme le linee strategiche delle future politiche culturali". L’invito ha l’intento di avviare un percorso di co-programmazione che favorisca sinergie tra enti, associazioni e amministrazione pubblica.

z. p.