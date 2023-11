La sindaca Badiali: "Esordio positivo per il Cau"

A una settimana dall’apertura del Cau di Budrio il sindaco Debora Badiali vuole fare, con soddisfazione, il punto di questa partenza: "Vorrei porre l’attenzione su due dati in particolare. Nei primi sei giorni di attività del Cau sono stati registrati 230 accessi, in media 38 al giorno, dato pressoché invariato rispetto ai 41 accessi giornalieri registrati in media dal Pronto Soccorso – spiega la sindaca –. Dei 230 accessi, 183 (ovvero l’80%) sono stati gestiti direttamente nella struttura, e solo 39 (il 17%) indirizzati al Pronto Soccorso (i restanti 8 utenti hanno scelto di allontanarsi prima di ricevere le cure). Di questo preferisco parlare, di numeri che restituiscono una visione oggettiva del funzionamento di questo nuovo servizio che, sicuramente ha ancora bisogno di tempo per raggiungere la massima efficienza, ma che ha già dimostrato di essere in grado di fornire l’assistenza necessaria agli utenti".