La sindaca Muzic cala il tris: "Sono pronta a correre"

"Sono pronta al tris". La sindaca di Argelato Claudia Muzic dà la sua disponibilità al terzo mandato, dopo la nuova legge che ne dà il via libera nei Comuni sotto i 15mila abitanti. Una scelta che – come un effetto domino – potrebbe contagiare anche altri sindaci uscenti dell’hinterland bolognese. Muzic lo annuncia nella ’sua’ Argelato, durante un’iniziativa politica allo Spazio 143 di Funo, con la benedizione del governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani, e il deputato dem Andrea De Maria.

Muzic esordisce con una battuta: "In verità ero pronta a pensionarmi, ma con questa nuova legge ho deciso di candidarmi per la terza volta. Saranno, poi, i cittadini a dire come abbiamo lavorato...". Insomma, se tocca agli elettori decidere, "perché non dire di sì anche al terzo mandato anche per i sindaci dei Comuni più grandi e per i presidenti di Regione?", incalza Muzic guardando Bonaccini. E, tra gli applausi dei presenti, ’carica’ le truppe: "Spero che questa battaglia non sia chiusa...".

Il ’Pres’ dà la benedizione a Muzic: "È una delle migliori sindache dell’Emilia-Romagna, sono contento di sostenerla. Credo che questa possibilità al terzo mandato sia un bene per tanti sindaci e sindache".

Endorsement alla prima cittadina anche da parte dello stato maggiore del Pd. Il segretario reginale dem, Luigi Tosiani, parte dalle elezioni in Sardegna che "hanno dimostrato che la destra si può battere, che dai territori può arrivare il primo vero segnale forte per costruire l’alternativa alle destre nel Paese".

Con un assetto di ’campo largo’, quindi, procede il lavoro del Pd per le amministrative di giugno, "puntando su candidature credibili, e coalizioni larghe, plurali e civiche, con generosità e coraggio. In questo contesto ad Argelato la disponibilità di Muzic a ricandidarsi è preziosa, perché in questi anni di lavoro ha fatto crescere la sua Comunità con generosità competenza e passione. Le prove di questi anni hanno dimostrato quanto sia forte il suo legame con Argelato, e sono certo che a lei, al centrosinistra e al Pd verrà riconfermata la fiducia alle urne".

Lancia la volata al Muzic-ter anche il dem De Maria: "Sono qui per sostenere con grande convinzione la sua ricandidatura. Una sindaca di grandi capacità amministrative e di grande umanità. La sua disponibilità a rincadidarsi è una fortuna non solo per Argelato ma per tutto il territorio metropolitano e regionale. Serve una classe dirigente di ammistratori capaci e competenti e Claudia lo è certamente".

ros. carb.