La sindaca Zanna: "Così abbiamo combattuto la ludopatia"

"Si tratta di una piaga silenziosa, ma profondamente impattante, che non può essere sottovalutata e che richiede un approccio serio, tanto sul piano normativo quanto su quello educativo e sociale. Serve un impegno continuo in termini di prevenzione e su questo fronte, come amministrazione, continueremo a lavorare con determinazione", così Davide Dall’Omo, sindaco di Zola Predosa, mantiene accesi i riflettori sul fenomeno del gioco d’azzardo. Per quanto riguarda la situazione specifica di Zola, "è bene ricordare che già da tempo abbiamo avviato un’interlocuzione formale e costante con la Guardia di finanza, affinché venissero effettuate le opportune verifiche. Dagli ultimi aggiornamenti risulta che, pur trattandosi di flussi decisamente elevati, questi siano riconducibili a soggetti con redditi e patrimoni coerenti con le giocate rilevate. Ciò non toglie che questi numeri rappresentino un campanello d’allarme sulle fragilità che attraversano anche le nostre comunità. Monitorare, comprendere e agire resta la nostra priorità". A entrare nel merito è anche Giampiero Falzone, sindaco di Calderara. "Il nostro Comune è da sempre attento e presente nel territorio per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, puntando sulla prevenzione e su una rete di servizi e progetti" spiega il primo cittadino ricordando l’importanza dei controlli e delle attività di sensibilizzazione già messe in campo. A sottolineare l’importanza delle attività messe in campo è anche la sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna. "Il calo importante della cifra giocata a Valsamoggia tra il 2023 e il 2024 è un segnale molto positivo, che conferma come le campagne di sensibilizzazione e le azioni messe in campo per contrastare il gioco d’azzardo stiano dando i loro frutti". Tra queste, "lo sportello ad accesso libero e gratuito ‘Vite in gioco’ dedicato proprio al gioco d’azzardo promosso da AscInsieme, in collaborazione con il Centro Vittime di Casalecchio e l’Azienda AUSL del territorio – spiega –. L’attenzione al contrasto al gioco d’azzardo rimane alta".