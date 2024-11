"Inventare una nuova patologia". Ecco quello che ha voluto fare l’autore Gianluca Marinangeli nel suo spettacolo ’La Sindrome del Terzo Panino’, un monologo di teatro comico, interpretato da lui stesso, stasera al Teatro del Navile, ore 21. "È una sindrome che colpisce chi non si sente pienamente apprezzato, chi pensa di essere di troppo, proprio come si sente un terzo panino nei confronti di chi ne ha già mangiati due, – spiega Marinangeli –. Può essere anche buono, ma non sarà mai apprezzato come il secondo né, tanto meno, come il primo". La storia del testo è quella di un terzo figlio (l’autore) che narra in prima persona gli aspetti tragicomici della sua vita attraverso analogie e giochi di parole. "E pur essendo divertente e, a tratti, emozionante, non sfocia mai nel cabaret e la quarta parete non viene mai totalmente abbattuta. è sicuramente una metafora e un ammonimento a voler riscoprire la propria identità", aggiunge Marinangeli.