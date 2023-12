"La sinistra fiancheggia le occupazioni illegali. E dà un assist alla destra"

"Della sofferenza abitativa dobbiamo farci carico. Ma se la sinistra si mette a fiancheggiare le occupazioni, si dà un assist alla destra". Giuseppe Paruolo, consigliere regionale Pd, membro della minoranza dem, dopo le tensioni tra polizia e manifestanti, esorta a un approccio più ’riformista’ sulle occupazioni.

Non condivide le critiche al Viminale di Coalizione civica, l’ala sinistra della maggioranza di Matteo Lepore?

"Così si offre su un piatto argento alla destra di dimostrarsi forza di ’legge e ordine’, facendo uscire perdente la sinistra. Non credo che fare politica sostenendo le occupazioni illegali aiuti a risolvere il problema abitativo".

Il Pd dovrebbe, quindi, condannare questo approccio di Coalizione civica?

"Basterebbe adottare lo stesso stile del secondo mandato della giunta Merola. A gestire la ’Casa’ c’era l’assessora Virginia Gieri. La sua impronta riformista ha saputo far funzionare i servizi senza che le occupazioni prendessero la piega drammatica del primo Merola".

Crede che con Emily Clancy vicesindaca e assessora alla Casa si stia riproponendo lo schema del periodo di Amelia Frascaroli?

"Ci sono state stagioni difficili. E mi pare che ora stiano tornando".

La giunta Lepore ha virato troppo a sinistra?

"Beh, l’impronta riformista è ormai afona. A Gieri e altri è stato anche impedito di ricandidarsi come consiglieri comunali... Questo è un problema non solo per me e per chi fa parte della minoranza Pd, ma per tutto il Partito Democratico che rischia di finire in mezzo a due posizioni che non ci rappresentano. Né quella di una sinistra che fiancheggia le occupazioni illegali, né quella di una destra solo legge e ordine".

Come risolvere l’emergenza abitativa?

"Intanto si potrebbe far valere il biglietto urbano del bus anche in ambito metropolitano. Aiuterebbe tanti giovani ad allargare il campo di ricerca di alloggi ai Comuni della cintura".

Rosalba Carbutti