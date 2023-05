La sinistra riparte da Bologna Schlein in piazza con i sindacati "Questa è la città dei diritti"

di Paolo Rosato

Il mare rosso si apre e si chiude attorno a Elly Schlein. Se a Roma si spingono i bottoni, a Bologna oggi si fa la sinistra in Italia, e ieri sul Crescentone all’ombra (poca) di San Petronio la segretaria del Pd, che da Bologna è partita per saltare in groppa al Nazareno, ha visto il suo popolo. O almeno parte del suo popolo, perché per l’ex vice di Bonaccini c’è stato anche qualche fischio, non tutti hanno gradito la massiccia presenza dei quadri Pd, e apertis verbis nemmeno la sua. Ma la piazza di Cgi-Cisl-Uil, circa 25mila persone unite contro il governo dentro una marea che sotto le Torri non si vedeva da tempo, segna la voglia di contropiede ai danni di Meloni e compagnia. I segretari Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl) e Pierpaolo Bombardieri (Uil) sono stati accolti con fragorosi applausi, battimani incollati all’invocazione dello sciopero generale.

LA SEGRETARIA

Elly ha abbracciato il sindaco Matteo Lepore (che in maniera sobria ha accolto la Cgil sotto al Nettuno, lo stesso ha fatto con Cisl e Uil), ha abbracciato la vicesindaca Emily Clancy e ha abbracciato pure Vasco Errani, con il quale si è intrattenuta lungamente prima di lasciare la città ("Di cosa abbiamo parlato? Di futuro", ha detto l’ex governatore). Il governo, per Schlein, ha varato "un decreto provocatorio che dietro a un taglio del cuneo che non è sufficiente e temporaneo, nasconde norme che aumentano la precarietà e che dicono che le causali dei contratti a termine possono essere stabilite nel confronto tra le parti, come se le parti avessero lo stesso potere: una parte che è in grado di dare lavoro e un’altra che ha bisogno del lavoro per mangiare". Per la segretaria, Bologna non è mai una scelta casuale, è "la città dei diritti". "Se si vuol invertire la rotta – ha detto ancora Schlein, sotto al sole di maggio –, la scelta del governo è la più sbagliata nella direzione più scellerata per il Paese. Noi come Pd scegliamo di essere la fianco di questa mobilitazione e portiamo avanti queste battaglie in Parlamento e nel Paese. Ci stiamo battendo molto per il salario minimo, faremo cambiare idea a Giorgia Meloni, e sulle tutele del nuovo lavoro digitale. Tra l’altro ci troviamo proprio nella città, la prima in Italia, che ha dato una carta di tutela ai riders".

IL MOVIMENTO

E poi c’è il rapporto con il movimento. In piazza l’unica bandiera di partito che spunta è quella dell’M5s, ci sono anche degli esponenti emiliano-romagnoli come il senatore Croatti e la consigliera regionale Silvia Piccinini. Schlein non si scompone quando le si fa notare che Giuseppe Conte in piazza non c’è. "Con Giuseppe Conte ci siamo sentiti anche ieri, diciamo che non sempre le agende si incrociano, ma sono convinta che su queste battaglie ci sia, con lui e con i 5 Stelle, una convergenza sulle rivendicazioni che sono portate nelle piazze. Continueremo a incrociarci anche in altre occasioni". Sotto al palco fino alla fine Silvia Piccinini. "Il governo sta distruggendo una misura che è stata fondamentale durante la pandemia che è stata il reddito di cittadinanza – ha detto la consigliera –. So che Conte è impegnato per ragioni elettorali, le battaglie che facciamo qua le faremo anche dentro alle istituzioni".

I SINDACATI

Dicevamo dei mugugni, dalle prime file Uil è arrivato qualche fischio per Schlein. "Vai via, niente politica qui", non più però di 7-8 persone, il tempo di una trentina di secondi. Ovazioni per tutti, dentro il mare rosso c’erano piccoli oceani blu e verdi. Landini (Cgil): "Siamo stufi di chi vuol trasformare Palazzo Chigi in Beautiful – ha detto Landini –. La politica economica e sociale di questo governo è sbagliata. Non escludo uno sciopero generale". Bombardieri (Uil): "Su previdenza e fisco il governo non dà risposte, e continua a ignorare i problemi dei più giovani. La loro precarizzazione per noi è insopportabile, ma sembra che il governo non se ne accorga". Sbarra (Cisl): "Il percorso di mobilitazione andrà avanti fino a fine maggio. Abbiamo già realizzato nei luoghi di lavoro e nel territorio migliaia di assemblee. Il governo dia continuità al dialogo". Infine Matteo Lepore: "Tanti imprenditori sono scontenti di questo governo, bisogna mobilitare anche loro per costruire un’alternativa alle destre – ha detto il sindaco –. Sono molto contento che questa lotta alla precarizzazione del lavoro parta da Bologna".