La solidarietà arriva solo da FdI: "Attacco grave e aggressivo. La giunta deve condannarlo"

Una solidarietà "totale". Fratelli d’Italia difende il proprio senatore Marco Lisei dopo le contestazioni andate in scena ieri mattina al Minghetti che, tuttavia, non hanno impedito al meloniano di partecipare all’evento al liceo classico ‘Il ruolo dell’Italia nei conflitti internazionali’, insieme con Luca Rizzo Nervo (Pd) e il prof Francesco Strazzari.

"Solidarietà al senatore Lisei, vittima di un gravissimo attacco da parte di giovani dei collettivi che hanno fisicamente impedito il suo ingresso al liceo Minghetti dalla porta principale – puntualizza Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera –. Il clima di odio, violenza e prevaricazione messo in atto da parte dei soliti facinorosi che negano il dialogo, il confronto e l’espressione del libero pensiero è diventato pericoloso e non più tollerabile. È necessario che le istituzioni locali e in primo luogo il sindaco Lepore prendano provvedimenti contro una minoranza di giovani violenti che spadroneggia nelle scuole, impedisce un confronto sereno e tiene in ostaggio la maggior parte degli studenti che vorrebbero frequentare le lezioni ed esercitare il proprio diritto allo studio".

"Vergognoso" è l’aggettivo usato da Francesco Sassone, consigliere regionale e coordinatore cittadino di FdI: "Particolarmente grave è che il collettivo Osa abbia fisicamente bloccato l’ingresso e, attraverso i social, diffuso messaggi di odio nei confronti del Governo Meloni. Solo il grande senso di responsabilità del senatore Lisei, che ha deciso di accettare l’invito delle forze dell’ordine a entrare dall’altro ingresso, ha evitato che la situazione degenerasse".

"È inaccettabile che a Bologna una minoranza prepotente continui a imporre la propria volontà con atteggiamenti aggressivi – chiude Sassone –, tenendo in ostaggio le scuole e impedendo con la forza il dialogo tra le parti. La Giunta la smetta di voltarsi dall’altra parte e prenda finalmente una posizione".

Interventi da parte della maggioranza in Comune, ieri, non ci sono stati. Tante invece le dimostrazioni di fratellanza dei meloniani: "I collettivi di estrema sinistra si definiscono democratici, ma non tollerano il confronto. Un atteggiamento ipocrita e vergognoso, tipico di chi usa la violenza e l’intimidazione come unica arma", dice l’eurodeputato Stefano Cavedagna.

"Solidarietà totale al senatore Lisei – aggiunge Marta Evangelisti, capogruppo di FdI in Regione –. Vergognosi gli insulti nei confronti di FdI e l’arroganza dei soliti facinorosi di sinistra che occupano le scuole, impediscono il dialogo tra le parti e negano il diritto allo studio ai nostri ragazzi. Il sindaco prenda le distanze dai violenti: le scuole di Bologna non possono essere ostaggio dei violenti".

"Negare a un rappresentante delle istituzioni il diritto di entrare in una scuola per dialogare con studenti e docenti non è una forma di democrazia: è il suo contrario", chiosa Giancarlo Tagliaferri, anche lui consigliere regionale dei meloniani.

m. p.