La solidarietà degli studenti "Perderla sarebbe una sconfitta"

di Chiara Caravelli

Sconcerto e paura. Poi sdegno e tristezza. Gli studenti del dipartimento di Scienze Politiche rispondono così alla vicenda che ha visto protagonista la professoressa di Diritto pubblico, Francesca Rescigno. La mattina di martedì scorso, la docente ha trovato nella sua buchetta, nel corridoio di Palazzo Hercolani, una busta contenente un messaggio minatorio, "Rescigno, hai già perso. Ora vattene dal dipartimento, puoi farti male", accompagnato da una zampa recisa di animale. "L’abbiamo avuta – dice Gaia, studentessa diciannovenne – nel primo semestre, all’inizio dell’anno scorso. Qualche giorno fa siamo venuti a sapere di quanto successo e siamo tutti rimasti abbastanza scioccati. La professoressa Rescigno gode di un’ottima reputazione tra noi studenti, per questo siamo molto dispiaciuti per l’intimidazione che ha ricevuto".

Una prof apprezzata e ben voluta da tutti. I ‘suoi’ ragazzi, infatti, sono molto preoccupati per un’eventuale cambio di dipartimento (una volontà, al momento ipotetica, annunciata dalla stessa Rescigno nei giorni scorsi, ndr). Per questo motivo, i ragazzi del primo anno hanno deciso di inviarle un’email per manifestarle il loro sostegno. Questo il testo: "Parlo a nome di alcuni studenti di Scienze politiche, sociali e internazionali del corso F-N che quest’anno hanno seguito le sue lezioni di istituzioni di diritto pubblico. Dopo aver saputo ciò che le è capitato negli ultimi giorni, abbiamo deciso di scriverle per farle sentire la nostra vicinanza. Siamo sconvolti da quanto le è accaduto e ci dispiace molto sapere che qualcuno voglia allontanarla dal nostro dipartimento dato che, secondo la maggior parte di noi, è stata una delle migliori prof che abbiamo avuto e che ci ha fatto appassionare di più alla materia. Ci auguriamo che possa continuare a insegnare liberamente come ha sempre fatto e che ancora tanti studenti di Scienze Politiche abbiano la fortuna di avere una professoressa come lei".

A stretto giro è arrivata anche la risposta della stessa Rescigno: "Grazie, la solidarietà di voi studentesse e studenti è stata il risvolto positivo di questa ‘storiaccia’, mi hanno scritto studenti che hanno seguito i miei corsi 20 anni fa per dirmi di non mollare e che ancora si ricordavano di me, siete meravigliosi! Vi ringrazio dal profondo del cuore". Appassionata e disponibile dice Giulia, anche lei al primo anno: "La passione – sottolinea – che mette nel suo lavoro, fa appassionare anche noi. Oltre a questo, agli esami è molto disponibile e sa come metterti a tuo agio. Per tutti questi motivi, siamo rimasti davvero molto male per quello che è successo".

Una visione condivisa da Edoardo, anche lui al primo anno di Scienze politiche. "La notizia delle minacce – le sue parole – è stata accolta veramente male da tutti. Oltre che svolgere bene il suo lavoro, affrontava temi importanti come i diritti delle donne e degli animali e l’uguaglianza di genere. Ci auguriamo che non vada via, perché perdere una docente di quel calibro non per esigenze personali o fine carriera, ma perché ha subito delle pressioni, sarebbe una sconfitta". Un sostegno unanime degli studenti, che arriva anche da coloro che non hanno avuto modo di averla come insegnante. "Ne ho sempre – sottolinea Teresa, 21 anni – sentito parlare molto bene. In ambito accademico, soprattutto, queste intimidazioni non dovrebbero esistere: l’Università deve rimanere un luogo protetto, di stimolo, dove ognuno può manifestare liberamente il proprio pensiero".