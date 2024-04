La solidarietà dei Comuni. Fabbri: "Nessuna sorpresa. Siamo una comunità forte"

Sindaco di Castiglione dei Pepoli, Maurizio Fabbri è anche il presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino, una realtà che raccoglie quasi tutti i comuni della montagna compreso quello di Camugnano, dove martedì una esplosione all’interno della centrale idroelettrica di Bargi ha creato un disastro.

"Da un lato siamo ancora increduli per quello che è successo – spiega Fabbri – perché le due centrali, quella del Brasimone e quella di Suviana non avevano mai dato problemi e dall’altro viviamo con grande dolore il fatto che vi siano stati dei morti. Siamo anche in forte apprensione per la situazione dei feriti essendo persone della zona che conosciamo molto bene".

Il futuro dell’impianto la preoccupa?

"Sicuramente il tema di come ripartire sarà di attualità nei prossimi mesi. C’è un impegno pubblico dell’amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo a ricostruire la centrale e non abbiamo motivo di pensare che le sue parole non abbiano un seguito. Sinceramente oggi siamo più preoccupati della guarigione di chi è ancora in prognosi riservata".

I soccorsi sono stati immediati e questo ha consentito di salvare qualche vita.

"I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco di Castiglione dei Pepoli che a loro volta sono stati supportati dalla protezione civile. Non possiamo dimenticare neppure il lavoro del personale delle locali stazioni dei carabinieri, quello della polizia locale o del personale sanitario. Tutti hanno fatto quello che hanno potuto, poi è chiaro che la situazione è così complessa che ha richiesto una serie di competenze specifiche che sono necessariamente arrivate da fuori".

E’ sorpreso dalla solidarietà che i comuni della zona hanno avuto nei confronti di Camugnano?

"No, perché conferma il fatto che siamo un insieme di comunità che vogliono camminare insieme. Questo aspetto è stato ribadito anche ieri mattina dal cardinale Matteo Zuppi che lo ha sottolineato durante il suo intervento alla manifestazione sindacale per la sicurezza sul lavoro. Erano presenti molte amministrazioni comunali della Città Metropolitana e il loro esserci, per quanto il tema fosse importante, era soprattutto un gesto di solidarietà verso il nostro territorio che è stato colpito da questa tragedia".

Quanto accaduto avrà ripercussioni sul mondo del lavoro in appennino?

"Non credo, anche se una risposta certa l’avremo solo nei prossimi mesi. Oggi in montagna stiamo vivendo una situazione paradossale: oltre allo storico problema degli insediamenti produttivi classici che in tante zone mancano, adesso mancano anche i lavoratori".

Massimo Selleri