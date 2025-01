"La solidarietà non basta. Subito l’aggravante per chi colpisce gli agenti"

Bologna rischia di diventare terreno di sfogo per la rabbia sociale. Non possiamo permetterlo, la politica deve andare oltre la solidarietà alle forze dell’ordine e alla comunità ebraica e assumersi le proprie responsabilità. Marco Lombardo, senatore di Azione, torna sugli "episodi di guerriglia urbana" di sabato.

Senatore Lombardo, la Sinagoga è stata presa di mira e il presidente della comunità ebraica, Daniele De Paz, ha rinnovato la richiesta di rimuovere la bandiera palestinese da Palazzo d’Accursio. Che ne pensa?

"Il passaggio in via de’ Gombruti da parte dei violenti rivela l’intento di intimidire la comunità ebraica di Bologna. Detto che non esiste un collegamento diretto tra l’esposizione della bandiera palestinese e gli episodi di sabato, invito l’amministrazione a rivedere l’approccio unilaterale al conflitto mediorientale. È giusto chiedere lo stop al genocidio a Gaza, ma è un errore imperdonabile confondere la critica politica al governo Netanyahu con il diritto sacrosanto di Israele a difendersi dal terrorismo".

Il Comune non è equidistante, dunque?

"Si tratta piuttosto di trovare un approccio più equilibrato, capace di includere entrambe le comunità. L’amministrazione deve dimostrarsi vicina alle comunità ebraiche non solo durante gli attacchi, altrimenti rischia di essere accusata di ipocrisia. Spero in una distensione in vista della Giornata della Memoria".

La polizia è stata messa nel mirino dei manifestanti. Concretamente, come si ricostruisce il ‘contratto sociale’ tra cittadini e forze dell’ordine?

"Gli agenti sono provocati, subiscono lesioni e sono spesso vittime di trappole e agguati ad opera di gruppi organizzati. Il Dl Sicurezza, attualmente bloccato a palazzo Madama, contiene l’aggravante per chi commette reati contro le forze dell’ordine, un provvedimento giusto. Tuttavia, lo stesso Dl presenta misure ideologiche che vanno stralciate, come il divieto per i migranti senza permesso di soggiorno di utilizzare le Sim telefoniche o la detenzione delle madri con figli piccoli in carcere. Inoltre, c’è un importante altro passo da fare".

Dica…

"Va introdotto un codice alfanumerico di riconoscimento per gli agenti in tenuta antisommossa. Non per schedarli, ma per garantire trasparenza e tutelare le stesse forze dell’ordine. È fondamentale per isolare le condotte di pochi, garantendo così maggiore fiducia e rispetto reciproco".

Il questore ha parlato di una preoccupante saldatura tra ragazzi di seconda e terza generazione, collettivi e anarchici. Come si evita il rischio di una “banlieue” a Bologna?

"Le giuste rivendicazioni di maggiore integrazione da parte dei ragazzi stranieri rischiano di essere completamente distorte dall’uso della violenza, che non può mai essere giustificata".

Lo Ius soli alla bolognese, introdotto dal Comune, può facilitare l’integrazione?

"Non sono le iniziative simboliche a risolvere il problema. Anzi, possono creare aspettative che rischiano di essere poi deluse. Bisogna riformare la legge sulla cittadinanza, puntando allo Ius scholae".

a.bo.