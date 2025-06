La solidarietà sul grande schermo. Pubblica assistenza, nuovo mezzo

Per i soci del Cinema Italia c’è ancora solidarietà. Si è recentemente conclusa con successo, a Castenaso, la raccolta fondi promossa dalla cooperativa Studio e Cultura - Cinema Italia Castenaso, finalizzata alla stampa di un libro che racconta la storia del Cinema Italia in occasione dei 75 anni dalla fondazione della Cooperativa.

Un progetto che ha riscosso grande entusiasmo e partecipazione da parte della comunità locale. Ma l’impegno della cooperativa non si ferma qui. Nelle scorse settimane, infatti, la cooperativa ha portato a termine una nuova iniziativa solidale, contribuendo con una donazione all’acquisto di un veicolo destinato alla Pubblica Assistenza di Castenaso, a supporto delle attività di Protezione Civile. Mauro Pirini, socio e attivista della cooperativa, ha espresso il suo entusiasmo e orgoglio per questa azione.

"Abbiamo visto nascere l’associazione Pubblica Assistenza – racconta – e, pur non potendo partecipare come volontario, sono molto felice di poter contribuire al supporto di questa preziosa realtà, vera eccellenza del nostro territorio. Un esempio concreto di come la solidarietà e l’impegno comunitario possano fare la differenza, rafforzando il senso di appartenenza e collaborazione tra cittadini e associazioni".

z. p.