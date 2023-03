La solidarietà unisce Bologna e Leopoli

Una carovana umanitaria che oggi alle 18 partirà dal parco Caserme Rosse in direzione Leopoli. Saranno circa una ventina i volontari della costola bolognese di Mediterranea Saving Humans che raggiungeranno il confine ucraino per fornire aiuti. Gli equipaggi di terra in partenza sono quelli di Bologna e Cesena, ma alla raccolta di materiali hanno partecipato anche i volontari di Rimini, Ravenna, Ferrara, Nonantola e Formigine.

Dal parco Caserme Rosse si muoveranno tre van, una macchina a sette posti e anche un’ambulanza (che raggiungerà il Centro per cure palliative di Dyadkovichi, a 150 km da Leopoli). Ai diversi centri profughi presenti al confine verranno distribuiti vestiti, giocattoli per i tanti bambini vittime di questa guerra, prodotti per l’igiene personale, cibo a lunga conservazione, farmaci e soprattutto generatori di corrente per fornire alla popolazione ucraina energia elettrica e riscaldamento.

Due i progetti attivi: il primo, MedCare, è un ambulatorio mobile che offre assistenza medica gratuita; il secondo, Safe Passage, si impegna ad offrire aiuto, in collaborazione con la Farnesina, a tutte quelle persone ferme al confine ucraino che vogliono raggiungere il nostro Paese. La missione umanitaria, si tratta della diciassettesima partenza dallo scoppio della guerra, terminerà il 22 marzo. Nei prossimi mesi, assicurano i volontari, ci saranno altre partenze.

c. c.