La solidarietà veste vintage. Torna il Garden Market

Anche quest’anno, Re-Use With Love è tornato con uno dei suoi eventi più attesi: il Garden Vintage Market, che prosegue fino a domani nel verde incanto del Giardino del Baraccano. Tra vestiti e accessori vintage selezionati con amore, giochi, libri e creazioni uniche del laboratorio creativo dell’associazione, il mercatino è molto più di un’occasione per fare shopping sostenibile: è un invito a partecipare a un’economia del dono, dove ogni acquisto contribuisce a sostenere progetti reali, vicini e lontani.

Il Garden Vintage Market 2025 ha infatti una missione solidale importante: il ricavato andrà a sostenere tre progetti, scelti con attenzione per il loro impatto concreto e la loro capacità di generare valore. Il primo è internazionale: il Feeding Program promosso da Pole Pole ODV, che fornisce pasti ai bambini del Keresha Center a Malindi, in Kenya. Il secondo è dedicato alla salute oncologica: la Rete di cure per i pazienti oncologici dell’Associazione Mario Campanacci, che lavora per migliorare l’assistenza e il supporto a chi affronta un percorso di malattia.

Il terzo guarda al mondo della disabilità uditiva: il progetto T.Y.E. – Train Your Ear, promosso da ASIC ODV, offre supporto, formazione e strumenti a chi vive con impianti cocleari o difficoltà uditive. Progetti diversi, accomunati da uno stesso obiettivo: prendersi cura, dare valore, costruire legami.

Ma il 2025 è anche l’anno di una grande novità per Re-Use With Love: l’associazione ha finalmente una nuova casa. Si chiama Centrale Re-Use With Love e si trova nel cuore dei Giardini Margherita. Uno spazio pubblico rigenerato, restituito alla città grazie al lavoro e alla determinazione dell’associazione, con il sostegno di tante persone che hanno creduto nel progetto. Oggi la Centrale è pronta ad aprire le sue porte, come simbolo di rinascita e come luogo di bellezza, condivisione e cultura.

Oggi alle 17.30, proprio alla Centrale, si terrà un talk curato dal FAI – Delegazione di Bologna dedicato alla moda come patrimonio culturale: un’occasione per riflettere su come anche gli abiti raccontino storie, identità, memorie. Domani, invece, sarà il momento delle passeggiate guidate alla scoperta dei Giardini Margherita, per riscoprirne il valore storico, botanico e paesaggistico attraverso il racconto appassionato dei volontari del FAI e di Re-Use With Love.