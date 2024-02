La solitudine di un ’Cattivo’

Questa sera alle 21 arriva all’Itc Teatro di San Lazzaro ’Cattivo’, spettacolo ispirato al romanzo ’Cattivi’ di Maurizio Torchio, con Tommaso Banfi, per la regia di Giuliana Musso. Lo spettacolo racconta la storia di un ergastolano ’dimenticato’ nella cella di isolamento di un carcere-isola. Una scrittura tesa e sospesa, una voce che ascolta mentre dice, che a volte abdica senza resistenza al silenzio e che diventa gesto, sospiro, sguardo. La recitazione di Tommaso Banfi, per la prima volta sul palco dell’Itc Teatro, e la regia di Giuliana Musso guidano lo spettatore in un racconto perturbante, a tratti lirico, a tratti essenziale, che osserva dall’alto il mondo-carcere e il tempo immobile dell’isolamento. ’Cattivo’ è anche un testo che rientra nel codice del teatro civile e che accende l’attenzione sulla questione dell’ergastolo ostativo, una pena ’senza fine’ e senza speranza di essere ridotta o convertita, di cui la Corte Costituzionale ha recentemente stabilito l’incostituzionalità.