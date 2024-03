La sorella di Isabella:: "Qui per avere giustizia. E per guardarlo in faccia"

Gli schieramenti sono posizionati. Sguardi in tralice, parole sussurrate, ma ci sono grande correttezza e nessun gesto scomposto al processo a Giampaolo Amato. A destra, in aula, i parenti e i cari dell’imputato. A sinistra, le amiche di Isabella Linsalata, con in testa sua sorella Anna Maria, parte civile contro il cognato accusato di averle ucciso, oltre che la congiunta, pure la madre. "Sono qui per avere giustizia e perché la verità è sacra – si sfoga Anna Maria –. Dal primo momento ho cercato la verità, ben prima di questo processo. Essere qui è per me emotivamente complicato. Temevo non sarei riuscita a guardarlo in faccia. Invece, non so come, ho trovato la forza di guardarlo negli occhi. Lo faccio per mia sorella, che mi manca moltissimo". Anna Maria, infatti, ha prodotto la prova chiave per fare indagare il cognato: una bottiglia di vino che nel 2019 sottrasse da casa della sorella, dopo che il marito gliel’aveva offerta e lei era entrata in uno stato di stordimento. L’ha conservata per anni. I carabinieri, dopo la morte di Isabella, le hanno confermato che dentro quella bottiglia c’era stato del Midazolam, la benzodiazepina presente nel cocktail di farmaci che per l’accusa Amato avrebbe usato per ucciderla. Le amiche di Isabella sono una decina. Molte di loro saranno presto chiamate a testimoniare; tra loro c’è anche la collega di Isabella (che era medico di base e ginecologa) che conservò le analisi delle urine fatte dalla donna nel 2019, dopo l’episodio della bottiglia di vino, che rivelarono la presenza inspiegabile del solito Midazolam nel suo organismo. Fu l’inizio dei sospetti contro il medico. Tra le donne serpeggia però il malcontento: "C’è la fila a salutare Amato, lui chiacchiera con i parenti: sembra che sia in gita, non al processo per l’omicidio di sua moglie", mormorano.

C’è infine una zona ’grigia’. Nel mezzo stanno gli amici di entrambi. Amato e Linsalata sono cresciuti insieme, si frequentavano dal liceo. Tanti erano affezionati a entrambi. E ora non sanno capacitarsi di ciò che sta succedendo, delle enormità contestate a lui, dell’atroce delitto di cui pare sia stata vittima lei.

f. o.