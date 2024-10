La sostenibilità porterà assunzioni

Oltre 450 imprenditori dalla Romagna per confrontarsi su tre temi centrali per il futuro: Esg ambiente, sostenibilità e governance. È avvenuto ieri al Teatro Alighieri nell’ottava edizione di Fattore R, il Romagna Economic Forum, momento di incontro e riflessione per imprese, istituzioni e associazioni di categoria. Il Forum è organizzato dalle Camere di commercio congiunte (Romagna insieme a Ferrara Ravenna), da Cesena Fiera e Bper Banca. Ad aprire la giornata, è stato Giorgio Guberti (foto), presidente Camera di commercio di Ferrara Ravenna, che ha tracciato un primo quadro sulla sostenibilità in Romagna. "In Romagna sono poco meno di 10mila le aziende che, nel 2024, hanno puntato sulla sostenibilità, scegliendo di inserirla tra gli obiettivi delle proprie strategie di business: all’economia sostenibile la Romagna deve oltre il 15% del valore aggiunto prodotto e più del 14% delle assunzioni previste dalle imprese per il prossimo anno riguarderà figure professionali legate alla sostenibilità". Carlo Battistini, presidente Camera di commercio della Romagna, ha evidenziato come l’adozione di pratiche sostenibili rappresenta un fattore di sviluppo e di crescita per il territorio.