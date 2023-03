La sperimentazione Via de’ Carbonesi pedonale nei T-Days Più deviazioni per i bus

Via de’ Carbonesi sarà pedonalizzata nei fine settimana e nei giorni festivi. La "sperimentazione – annuncia il Comune – partirà sabato 8 aprile". Trattandosi del weekend di Pasqua, la strada resterà chiusa tre giorni di fila, lunedì di Pasquetta compreso. In pratica, il Comune replica in via de’ Carbonesi – nel tratto che va da via d’Azeglio a via Tagliapietre – lo schema dei T-Days in vigore dalla primavera del 2012 nelle vie Rizzoli, Ugo Bassi e Indipendenza, cioè la cosiddetta T. La pedonalizzazione, va da sé, complicherà un po’ la vita ai residenti che vorranno utilizzare l’auto nel weekend. A loro, il Comune concede "la possibilità di accedereuscire dai propri passi carrabili dalle 6 alle 9". Chi invece proviene da via Farini potrà raggiungere i viali percorrendo piazza Cavour, via Garibaldi e viale XII Giugno. Un punto critico riguarda anche i bus. Durante i weekend dovranno infatti essere riorganizzati tutti i percorsi degli autobus, che da lunedì 3 aprile torneranno a circolare nell’intero tratto da via Farini a via Barberia (e anche in via Collegio di Spagna). "Nei giorni di sabato, domenica e festivi – fa sapere Palazzo d’Accursio in una nota –, le linee bus manterranno l’assetto attuale dei T-Days, consolidato nei...