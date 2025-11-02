La spinta di Ascom: "Un grande passo avanti. Ma la partita non è finita"

"Un ulteriore passo avanti nella direzione giusta. Ma la partita non è ancora finita: dobbiamo dare un colpo forte alla criminalità". Così Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom, accoglie la notizia della prossima apertura del posto di polizia in Bolognina, per cui si è già individuato lo spazio idoneo per la creazione dell’ufficio.

Il nuovo presidio "rappresenterà un intervento molto forte – scandisce il dg – e soprattutto richiesto da molto tempo sia dalla nostra associazione sia dai commercianti della zona per rinforzare la presenza dei controlli sul territorio per la lotta allo spaccio, alla microcriminalità e agli altri fenomeni di degrado". Un intervento che pone l’attenzione anche sul ruolo ricoperto dai negozianti del cuore del quartiere Navile, così come quelli delle vie Corticella, Ferrarese e Carracci, che "in questi anni hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, impegnandosi quotidianamente nel contrasto all’insicurezza e al degrado – continua Tonelli –. Lo hanno fatto collaborando con le forze dell’ordine e denunciando loro il contesto difficile che si era creato ed è durato per diversi anni", in cui "polizia e carabinieri hanno sempre avuto vicino i commercianti della zona".

La ’sede’ del posto di polizia segue "l’inaugurazione della caserma dei carabinieri al Pilastro, che ha svolto un ottimo lavoro in questi mesi – dice il direttore –. A breve aprirà anche il nuovo ufficio della polizia di Stato, che, anche in mancanza di questo nuovo presidio, non si è mai risparmiata e ha sempre lavorato in maniera incessante". Quindi adesso "la loro presenza si può solo rafforzare – sostiene il dg –. E poi aspettiamo di vedere in strada anche gli operatori della polizia locale, il cui inserimento nella zona è stato annunciato settimane fa". Insomma, "noi salutiamo con piacere questo accordo tra il Comune e la Questura, ma è chiaro che la partita non è ancora finita".

Infatti, "la combinazione della maggiore presenza delle forze dell’ordine, includendo anche l’impegno della Guardia di finanza e dell’esercito, deve avere un obiettivo preciso" e cioè "ripulire una volta per tutte questa zona del Navile dalla presenza di spacciatori e delinquenti che è ancora troppo alta – scandisce Tonelli –. Le persone perbene chiedono un intervento definitivo per ridurre il fenomeno".

Per riuscirci, Confcommercio Ascom ha le idee chiare: "Noi continuiamo a chiedere, a livello nazionale al legislatore e ai partiti bolognesi, un patto bipartisan per modificare le leggi in vigore che hanno portato alla derubricazione di alcuni reati che non prevedono più l’arresto", come nel caso degli "scippi, delle truffe e in certi casi anche per la violenza sulle donne". E su tutto questo "noi chiediamo che si alzi l’asticella e che questi soggetti stiano in galera. Ben venga il nuovo posto di polizia, in un contesto in cui c’è già stata una nuova apertura e arriveranno nuovi agenti della Locale, ma non abbassiamo la guardia". Perché " la partita non è finita, ma in questo modo abbiamo guadagnato un punto a nostro favore – ripete –. Questi interventi sono un ulteriore colpo alla presenza della criminalità, che in questi ultimi mesi, approfittando anche della presenza dei cantieri del tram, ha ulteriormente incrementato la sua presenza con furti e spaccate. La speranza è che questi ultimi rinforzi diano una forte spinta alla riduzione del fenomeno".

Mariateresa Mastromarino