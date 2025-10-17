La squadra col cestista: "Fiducia nelle indagini. Ma i fatti sono diversi da come li raccontano"

Fiducia nell’esito delle indagini attualmente in corso e che le attività investigative possano appurare l’andamento dei fatti. La Virtus fa quadrato intorno al suo giocatore Luca Vildoza e alla moglie Milica Tasic, pallavolista serba, dopo i fatti accorsi l’altra notte vicino al PalaDozza dove da poco si era conclusa la sfida di Eurolega di basket tra Virtus Bologna e Monaco. Il comunicato della società bianconera ricostruisce quanto avvenuto in tarda serata tra via Calori e viale Silvani, fornendo una versione diversa rispetto a quanto riferito dai soccorritori della Croce Rossa Italiana coinvolti nell’episodio. "Il giocatore e la consorte – recita la nota della Virtus – lungo il tragitto in auto per rientrare alla propria abitazione, ritenendosi vittime di altrui comportamenti illegittimi, hanno avuto un confronto con un operatore sanitario presente su un mezzo della Croce Rossa Italiana che ha richiesto l’intervento di una volante della polizia, cui è seguita l’identificazione e l’applicazione delle misure di legge nei confronti dell’atleta e della consorte".

Una disamina molto diversa da quella fornita dalla controparte e con la Virtus che appoggia il suo giocatore, ma come detto ha piena fiducia che le indagini in corso possano accertare la verità dei fatti. "Attualmente sono in corso approfondite attività investigative per appurare quanto effettivamente accaduto – prosegue la nota del club – ma, in ragione del decreto assunto nell’immediatezza dal pubblico ministero, Virtus Pallacanestro Bologna Spa, assistita dall’avvocato Mattia Grassani, esprime estrema fiducia circa l’esito delle indagini difensive in corso di svolgimento che saranno, al più presto, poste al vaglio degli organi competenti".

L’auspicio della società è che si possa fare prima possibile chiarezza su un episodio spiacevole che ha coinvolto Luca Vildoza, la moglie e i soccorritori della Croce Rossa Italiana. "E’ stato notificato alle parti, dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna, un decreto di liberazione immediata, senza limitazioni, a firma del pubblico ministero, il dottor Flavio Lazzarini – conclude il comunicato bianconero – ritenuta l’insussistenza di qualsivoglia esigenza restrittiva, con rinuncia, da parte dell’organo requirente, alla celebrazione del rito direttissimo, originariamente previsto per le 12". Vildoza ieri è così potuto partire regolarmente con il resto della squadra per la trasferta di Eurolega di Lione, dove questa sera la Virtus affronterà i francesi dell’Asvel Villaurbanne.