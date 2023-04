La stagione della psichedelia, tra grafica e musica

Non c’è un anniversario particolare, perché l’anno di riferimento è in realtà il 1967 e non c’è nemmeno una tendenza da sottolineare. Ma in città esistono BoArt, associazione culturale con una collezione tra design, memorabilia pop, manifesti, riviste, videoart, dischi che vanta oltre 1.000 pezzi e Le Macchine Celibi, cooperativa che amministra questo tesoro cult e il cui presidente Carlo Terrosi ha deciso di aprire la ’cassaforte’ per allestire viaggi espositivi in mondi artistici di grande bellezza e ispirazione.

Ecco quindi che oggi al Baraccano, Quartiere Santo Stefano, inaugura alla sala museale Elisabetta Possati la mostra ’Psichedelia-Un viaggio nella cultura visiva degli anni Sessanta’ che, partendo proprio dalla San Francisco del 1967 racconta l’epicentro del mondo hippy (in particolare nel quartiere Haight-Ashbury) figlio della Beat Generation, da cui partì quel movimento che si estese poi a tutto il mondo e che ebbe nella grafica (una crasi tra art nouveau e optical art) e nella musica (Grateful Dead, Jefferson Airplane, Frank Zappa) le forme di espressione artistica più interessanti.

Il percorso, supportato da un bel catalogo di 182 pagine con scritti di Terrosi, Carlo Branzaglia e Claudio Lanteri, si apre con il manifesto dai colori lisergici dell’artista Theobald, di un film che tutti hanno visto, ’Easy Rider’ di e con Dennis Hopper, ma il cui lavoro grafico, al di là dei poster cinematografici, forse a molti è poco noto. Si prosegue nella ’hall of colors’ attraverso manifesti di Wes Wilson, Rick Griffin, Victor Moscoso, Alton Kelley e Stanley Mouse ovvero i ’Big Five’, autori di manifesti di concerti del Fillmore e dell’Avalon di San Francisco, dove si esibiscono i grandi nomi del tempo,compresi Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison (coi Doors e forse gli 80 anni che avrebbe compiuto quest’anno, il prossimo 8 dicembre, sarebbero una celebrazione).

In fondo alla sala ecco i quattro ritratti dei Beatles: nel 1967 a Londra, i Fab Four chiesero infatti al fotografo Richard Avedon di fotografarli per la promozione di ’Sgt. Pepper’ e le foto furono poi manipolate in chiave psichedelica dal grafico Hallen Hurlburt e stampate per poster da diffondere in music magazine dell’epoca… Ma oggi sono al Moma e valgono parecchio.

Tra gli oggetti italiani particolari, da segnalare il 33 giri del gruppo ’Le stelle di Mario Schifano’ (il gruppo creato dall’artista stesso, come racconta Terrosi, che voleva fare come Warhol e i Velvet Underground… essere impresario!) e un racconto di fantascienza scritto da Umberto Eco e illustrato da Philippe Druillet. Una cultura visiva, quella degli anni Sessanta, che anticipa e spiega anche molte strade che saranno prese della cultura dei decenni a venire. Ingresso gratuito, fino al 21 maggio.

Benedetta Cucci