La stagione dell’Ottocento in ’101 cose da sapere’

Un volume che racchiude 101 cose da sapere sulla pittura dell’800 a Bologna. Ora la pubblicazione c’è e viene presentata al Museo civico del Risorgimento oggi alle 17.30. Il volume, a cura di Roberto Martorelli (Pàtron), realizzata grazie al contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, si svela all’Oratorio di San Filippo Neri (ingresso libero, fino a esaurimento posti), l’incontro è animato dalla rievocazione in costume dello studio di un pittore a cura di 8cento Aps, con la partecipazione dell’artista Gianluca Capaldo.

Continua a generare nuovi frutti, dunque, la felice stagione di valorizzazione della pittura bolognese dell’Ottocento avviata nel 2023 dal Museo civico del Risorgimento, dapprima attraverso Bologna pittrice. Il lungo Ottocento e in seguito con la rassegna espositiva diffusa La pittura a Bologna nel lungo Ottocento | 1796-1915. Per ampiezza del percorso delineato, numero delle opere esposte e varietà di soggetti e luoghi coinvolti, si è trattato della più ampia ricognizione monografica mai organizzata per presentare le origini e le evoluzioni della modernità artistica in ambito bolognese, con particolare riferimento alla produzione pittorica. Oltre 500 le opere esposte con le più varie tecniche e generi tematici, tra le quali un centinaio mai esposto proveniente dai depositi di istituzioni museali pubbliche e da collezioni private, di 80 artisti appartenenti a generazioni differenti, in 18 sedi tra Bologna, Crespellano e San Giovanni in Persiceto.

Dalla rete di collaborazioni tra enti pubblici e privati, curatrici e curatori, gallerie d’arte e associazioni, nasce allora il progetto editoriale 101 cose da sapere sulla pittura dell’800 a Bologna. Attraverso 101 curiosità, il volume svela il lato umano e quotidiano degli artisti, delle artiste e delle opere che hanno fatto la storia della pittura bolognese del ’Lungo Ottocento’, raccontando i retroscena di opere esposte. E il focus continuerà, con un ricco calendario. Dal 3 maggio al 28 giugno, arriverà la mostra diffusa Persiceto racconta il suo Ottocento (nella foto, Vittorio Emanuele II a Palazzo Comunale). Sempre a maggio, mostra dedicata ai pittori della seconda metà dell’Ottocento alla Galleria Fondantico. E, sempre a maggio saranno presentate le nuove acquisizioni al Museo Ottocento che sarà riallestito: il percorso permanente da inizio Ottocento arriva fino alla Secessione degli anni Venti del Novecento.