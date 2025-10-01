La stagione di Agorà si interroga sul presente

Dieci anni di teatro politico e diffuso. La stagione di Agorà, che attraversa i territori dell’Unione Reno Galliera, riparte sabato con 27 titoli in cartellone fino a maggio. Al centro, artisti capaci di interrogare il presente attraverso un "teatro politico – sottolinea il direttore Alessandro Amato – che ponga domande scomode e apra spiragli di senso tra gli echi dei bombardamenti". A ottobre (date e luoghi in via di definizione) approda nei Comuni dell’Unione ‘Phoenix of Gaza XR’, progetto di realtà virtuale - presentato in città a maggio - che permette di muoversi per le strade di Gaza, tra case che oggi non esistono più. L’anteprima di stagione è affidata a Iaia Forte, che dà voce alla poesia di Patrizia Cavalli in ‘Vita meravigliosa’ (sabato al teatro Alice Zeppilli). Del segmento ‘La potenza della parola’ fanno parte anche ’Il sadico del villaggio’, portato in scena da Maurizio Cardillo (7 marzo, teatro Zeppilli); Claudio Morici, ne ’La malattia dell’ostrica’ e Claudio Cirri, che in ’Di cosa parliamo quando parliamo d’amore’ ripercorre il racconto di Raymond Carver. Il teatro diventa un filtro per leggere il presente con la compagnia Fieno Di Chio, il giornalista Christian Elia e la documentarista Cecilia Fasciani in ‘Odissea minore. Per un’educazione della frontiera’, ovvero la rotta balcanica vissuta dai bambini (2 novembre, sala Giulietta Masina). Saverio La Ruina racconta la strage di Cutro con ’Miracolo a Crotone’ (18 aprile, teatro Biagi D’Antona). Paolo Nori e Nicola Borghesi si chiedono il significato di identità nazionale in ‘Se mi dicono di vestirmi da italiano non so come vestirmi’ (13 aprile, teatro Zeppilli).

Si parla di memoria con Filippo Michelangelo Ceredi in ‘esterno, dio / draussen, gott’, nato dalle testimonianze di sopravvissuti alla deportazione degli oppositori al regime fascista (22 novembre, teatro Zeppilli). Cinzia Spanò racconta ‘Palma Bucarelli e l’altra Resistenza’, la storia del salvataggio delle opere d’arte durante la Seconda guerra mondiale (29 novembre, La Casa del Popolo, Castello d’Argile). Andrea Satta, ne ’La fisarmonica verde’, racconta il padre internato in Germania (30 gennaio, Teatro Biagi D’Antona). Le celebrazioni della Liberazione iniziano il 24 aprile con ’Memoriae’ e proseguono il 26 con Monte Sole. Il 25 maggio ad Argelato va in scena ’Cammelli a Barbiana’, sulla vita di don Lorenzo Milani. Ci saranno poi Daria Deflorian con ‘Quaderno-Greta Garbo’ e Anaïs Drago, Giua e Silvia Boschero con un omaggio a Franco Battiato. Programma completo e laboratori: stagioneagora.it.

Amalia Apicella