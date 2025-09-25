La stampa ’Romanzo Bologna’ in dono ai partecipanti alla puntata

Il nostro quotidiano, nei giorni scorsi, vi aveva promesso, tra le righe, una sorpresa firmata il Resto del Carlino. Una sorpresa da non perdere. Un dono, da parte del giornale della città, per gli appassionati, i lettori e i tifosi rossoblù. E oggi pomeriggio, questa sorpresa finirà dritta dritta nelle mani dei partecipanti alla prima puntata del nostro salotto tv dedicato al Bologna. Si tratta proprio dell’immagine su carta patinata, ideata e realizzata dalla matita dell’illustratore Davide Bonazzi, che incornicia il nostro magazine dal titolo ’Romanzo Bologna’. Una stampa in tiratura limitata che racchiude a pieno il significato dei nostri colori e che rappresenta la fede e la passione che fanno battere il cuore dei tifosi.

Nella nostra trasmissione da Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza 81, saranno presenti le immagini (da 21x28,5 centimetri) stampate su carta patinata da 300 grammi. Ma oltre a ricevere la sorpresa, i nostri spettatori potranno ascoltare direttamente il pensiero e il disegno che ha portato l’artista a creare questa cover, perché Bonazzi è nel nostro cast d’eccezione per la prima puntata di Bar Carlino.

Nell’intervista, condotta dai giornalisti del nostro quotidiano, l’illustratore svelerà trucchi e segreti della sua professione, senza tralasciare la sua immensa passione per il Bologna calcio. E le sorprese non sono finite qui, vi basterà raggiungerci da Neri per scoprire che cosa accadrà nel corso della puntata.

m. p.