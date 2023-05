’La stanza dei trionfi’ al teatro del Baraccano Spettacolo con raccolta fondi per l’Admo

Stasera, alle 21, al piccolo teatro del Baraccano, andrà in scena ’La stanza dei trionfi’, con raccolta fondi a favore di Admo. Lo spettacolo è ambientato alla fine dell’Ottocento in un’imprecisata località siberiana. I tre personaggi creano un triangolo pirandelliano destinato ben presto a risolversi in un gioco oscillante tra il drammatico e il comico. La messa in scena è fruibile da parte di un pubblico vario

e di qualsiasi età.

Testo e regia di Roberto Garagnani. I personaggi sul palco: la contessa Ekaterina Pavlova sarà interpretata da Tina Milano, il barone Mikail Mikailovic Vassiliev sarà Lorenzo Costantini, la governante Ivanka Ivanovic sarà Giulia Coppi.