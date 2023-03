La stanza delle meraviglie rubate Sequestro di refurtiva da 6 milioni

di Nicoletta Tempera Catene d’oro che spuntavano dalle intercapedini dei muri. Decine di Rolex custoditi nelle scatole di scarpe sotto il letto. Anelli e denti d’oro tenuti nei barattoli di caffè e farina in cucina. E una scatolina blu di una nota crema mani riempita di smeraldi. L’impressione dei poliziotti della Squadra mobile, quando sono entrati nell’appartamento di 70 metri quadri in zona Mazzini, è stata quella di trovarsi nella casa di un accumulatore seriale. Ma non di cianfrusaglie e giornali: il settantenne, ex dirigente di banca in pensione, era più un Alì Babà, che dai quaranta ladroni riceveva le refurtive di furti in casa, scippi, rapine in strada. Non per venderle. Ma per custodirle, con il gusto (e l’ossessione) del collezionista. L’indagine della polizia, che ha portato al sequestro di una tonnellata e mezza di preziosi rubati, per un valore - stimato al ribasso - di 6 milioni di euro, è partita proprio dai ricettatori di medio cabotaggio che gravitano su Bologna e, in generale, nel centro-nord. Sono stati loro, inconsapevolmente, a condurre i poliziotti a casa dell’insospettabile pensionato, incensurato, considerato adesso il vertice della ‘categoria’. Colui al quale tutti, alla fine dei giri, portavano oro e oggetti preziosi rubati....