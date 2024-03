La ’start up’ della coca. Turni, stipendi e premi: "Impresa manageriale con un animo violento"

Lo spaccio come un’attività d’impresa. Con turni e zone di competenza. E un dialogo con i dipendenti per evitare malumori e venire incontro alle loro richieste. Per gli inquirenti, così Walid Ben Faleh, Sabri Houachri e Omar Amri avevano impostato il loro lavoro. I tre, ritenuti promotori dell’associazione, come li definisce il giudice, gestivano lo spaccio "come una vera e propria attività d’impresa", con modalità da manager caratterizzate da progettualità continua, capacità di adattamento alle situazioni e ovviamente la ricerca del profitto maggiore, attraverso una penetrazione più profonda sul mercato. I tre controllavano l’"aspetto finanziario dell’associazione, che comprendeva la divisione del ‘profitto’ e il salario dei singoli venditori", che arrivavano a percepire anche 2.500 euro al mese; mantendendo i contatti con i fornitori, che ‘fidelizzavano’ anche regalando loro delle dosi; e gestendo i turni dei pusher che non dovevano sempre lavorare nelle stesse zone, ma alternarsi tra le varie strade, anche in considerazione della domanda di mercato.

Un gruppo che la gip Nadia Buttelli ritiene pericoloso, proprio perché così ben strutturato, caratterizzato da solidità e sostegno della struttura organizzativa. Due aspetti capaci di dare effettiva e concreta pericolosità al gruppo. Che gravitava in un perimetro ben definito, in particolare in zona universitaria, in particolare tra via Mascarella, via Centotrecento, via San Vitale, dfove gli indagati avevano il controllo "in maniera egemone", sia per quanto riguarda lo smercio di coca ed eroina, non accettando intromissioni da parte di rivali o dinieghi, non esitando a ricorrere a violenza e minacce per ribadire il proprio potere. Così era accaduto il 27 agosto del 2021, quando un giovane tunisino - incensurato e regolare - era stato aggredito dal gruppo di spacciatori perché aveva rifiutato di lavorare per loro come pusher. Quell’episodio era stato l’ultimo di una lunga serie di intimidazioni subite dal nordafricano estraneo alla banda: "Ti ammazzo, te e tua moglie, sei morto", erano state le minacce rivolte da uno degli indagati alla vittima, in occasione di una precedente aggressione avvenuta l’11 agosto del 2021. In quella circostanza, il ragazzo era stato affrontato con una bottiglia di vetro. Neppure venti giorni dopo, era avvenuta una seconda aggressione, a colpi di mazze da baseball: questa volta, oltre alla vittima, erano stati presi di mira anche il fratello e la moglie. Grazie al lavoro posto in essere subito dai poliziotti e alla collaborazione fornita dalla vittima e dai suoi famigliari, era stato possibile individuare i sei, tutti più che conosciuti dalle forze dell’ordine. Tanto spregiudicati che uno di loro, appena due giorni dopo la spedizione punitiva, era stato arrestato per spaccio, perché trovato in possesso di 17 dosi di cosa, nove delle quali nascoste in bocca. Quella manifestazione di prepotenza, da ras del quartiere, avvenuta in un pomeriggio d’agosto tra turisti terrorizzati e aperitivi, è stata un errore fatale. È stata il primo granello che ha innescato il crollo di una montagna.

Nicoletta Tempera