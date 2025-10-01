La Staveco riapre fra due settimane: "Nessun ritardo"

Alla fine il parcheggio dell’ex Staveco riaprirà a metà ottobre. Cioè almeno un paio di settimane dopo rispetto a quanto annunciato dall’amministrazione, dopo che il Carlino aveva raccontato di lavori un po’ a rilento e di una quasi impossibile riapertura entro la fine di settembre.

Palazzo d’Accursio, però, non parla di ritardi: "Come da cronoprogramma sono terminati i lavori di ampliamento e riqualificazione – si legge in una nota condivisa ieri pomeriggio –. La struttura è stata realizzata e collaudata, in questi giorni si sta realizzando la segnaletica orizzontale, mentre nei giorni scorsi si è conclusa l’installazione della parte tecnologica. Si è ora in attesa di alcuni passaggi burocratici dopodiché a metà ottobre il parcheggio verrà aperto al pubblico". Insomma, nessun intoppo in viale Panzacchi.

Eppure i bolognesi, alle prese con i cantieri del tram, con una viabilità intricata e con una carenza di parcheggi che si fa sentire, attendono la riapertura come acqua nel deserto.

"Con questo intervento di soprelevazione i posti auto passano da 180 a 305, con importanti ricadute positive sulla mobilità e sull’accessibilità dell’area sud del centro storico", ricordano dal Comune, sottolineando l’importanza dell’intervento.

Palazzo d’Accursio ha deciso di prendere parola per spiegare tempi e avanzamento dei lavori dopo che la Lega, attraverso il capogruppo in Comune Matteo Di Benedetto, aveva parlato di "una riapertura fantasma": "La giunta aveva annunciato pubblicamente che avrebbe riaperto il parcheggio entro fine settembre – attacca il leghista –. Avevamo evidenziato chiaramente i rischi: a settembre ripartono le attività della città e quindi sarebbe stato fondamentale finire prima della riapertura delle scuole. Perché la giunta non ha spiegato le ragioni di questo ritardo? La città è in ginocchio e i parcheggi in centro sono sempre meno, anche per via della scelta politica dell’amministrazione Lepore di continuare a tagliare i posti auto dentro le mura, anno dopo anno. La riapertura dell’ex Staveco è fondamentale: la giunta si assuma le proprie responsabilità e dia risposte chiare e precise. Urge fare in fretta e soprattutto urge un grande piano parcheggi per la città".

Non ci sta Michele Campaniello, assessore alla Nuova mobilità: "L’opposizione crea sterili polemiche su presunti ritardi che non ci sono. Stiamo restituendo alla città un parcheggio nuovo, sicuro ed efficiente, con una capienza più che raddoppiata rispetto a quella originaria. E capisco che qualcuno provi a offuscare quello che, invece, è un bel risultato per questa amministrazione. L’apertura è stimata per il 15 ottobre, in attesa degli ultimi permessi burocratici".

fra. mor.