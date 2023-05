"La stazione di Bazzano tra degrado e rifiuti"

L’accoglienza all’ingresso della stazione ferroviaria di Bazzano-Valsamoggia non è delle più attese e ti dice subito com’è la situazione: un piatto di plastica bianco rovesciato per terra e, a pochi passi, un tovagliolo intriso di una sporcizia indecifrabile. O fin troppo chiara....

"È sempre così! Per 365 giorni all’anno!", sbotta Ezio Predieri, animatore indefesso dell’associazione bazzanese "I Cinni del Campo dei Fiori" che, da pensionato, raccoglie tutte le storture che attanagliano il paese. E alla stazione della ferrovia Casalecchio-Vignola non ne mancano. "Anche se sta appena fuori dal centro storico di Bazzano – ricorda Predieri – la stazione è molto vissuta dai cittadini. Lo storico edificio di questa stazione, realizzato circa un secolo fa, non è stato mai dismesso, come è successo per tante altre stazioni della Casalecchio-Vignola. Anzi, proprio perché è vicino al centro, è molto frequentata sia dai pendolari che vanno a Bologna o a Vignola, sia dagli stessi bazzanesi che vanno a prendere un caffè, un drink o un aperitivo nel bar super funzionante ospitato nei locali della stazione".

Oltre al primo impatto traumatico all’ingresso, cos’è che non va in questo scalo strategico tra Modena e Bologna?

"La pulizia, innanzitutto – sottolinea Predieri – e poi la manutenzione. C’è una cooperativa che si occupa delle pulizie, ma mi dicono che si faccia vedere di rado. Poi le cartacce, le bottiglie di vetro, le lattine, i pacchetti di sigarette vuoti buttati per terra o (ancora più grave) scagliati tra i binari. Con queste piogge la pensilina gocciola sul marciapiede e nel sottopasso in alcuni punti si formano le pozzanghere. Inutile parlare delle scritte e dei graffiti che imbrattano tutto il sottopasso".

Se Tper si occupa del movimento dei treni sulla Casalecchio-Vignola, la Fer (Ferrovie Emilia Romagna) gestisce le stazioni. "Quello delle pulizie delle stazioni – fanno sapere dalla Fer – è un problema annoso. Il decoro di ogni scalo è importante, ma spesso diventa difficile raccogliere anche le bottiglie abbandonate tra i binari. Per i graffiti, invece, stiamo cercando di arginarli con l’installazione di telecamere nei sottopassi. A breve spunteranno anche in quello della stazione di Bazzano".

Nicodemo Mele