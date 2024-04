La stazione ecologica chiusa per tutto il mese

Fino alla fine di aprile la stazione ecologica attrezzata (Sea) di Granarolo dell’Emilia, in via Marsiglia 2/F, resterà chiusa. Lo comunica il Consorzio della Bonifica Renana, che ha eseguito giorni fa un sopralluogo dal quale è emerso che sono necessari interventi straordinari per la messa in sicurezza della viabilità pubblica di accesso alla stazione ecologica, nei pressi del ponte di via Marsiglia Nuova sullo scolo Biscia. Fino al termine dei lavori, che prenderanno il via oggi, per completarsi in due, tre settimane, gli utenti potranno utilizzare la stazione ecologica attrezzata del Comune di Budrio, in via Olmo 33/B.

Hera informa che, durante il periodo di chiusura, i cittadini granarolesi potranno utilizzare, oltre alla Sea di Budrio, a scelta anche gli impianti di Bologna, in via Delle Viti e quello di Castenaso. Già a partire da giovedì scorso è stato disposto il potenziamento del numero di operatori addetti alla conduzione per le Sea di Budrio e Castenaso (saranno in servizio sempre tre operatori) per gestire il presumibile incremento di accessi determinato dall’afflusso dei cittadini di Granarolo. Allo stesso modo, per permettere l’accesso ai cittadini, coerentemente agli orari di apertura in vigore alla Sea di Granarolo, è stata disposta l’apertura straordinaria della Sea di Castenaso anche il giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18, sempre con tre operatori addetti alla conduzione.

I potenziamenti saranno attuati utilizzando il personale attualmente adibito alla Sea di Granarolo. Hera sta anche lavorando perché, nel più breve tempo possibile, le banche dati delle sea di via Delle Viti e Castenaso vengano integrate in sovra comunalità con le utenze di Granarolo.