La storia come mezzo di consapevolezza

A Bologna è presente una tredicesima porta? SÌ! Si è scoperto che non ci sono solo 12 porte, ma 13. Questa tredicesima porta sorgeva in corrispondenza del Pratello, ma venne murata per ragioni legate alla storia di Annibale Bentivoglio, signore di Bologna, vissuto nel XV secolo. La sua vicenda - ricca di battaglie e di colpi di scena - è raccontata dallo storico Rolando Dondarini e ha ispirato i nostri insegnanti ad organizzare una caccia al tesoro in stile moderno, che ha coinvolto noi alunni della scuola secondaria di primo grado in una sfida avvincente alla ricerca di segreti secolari. In una giornata di ottobre, suddivisi per classe e guidati dai nostri docenti, abbiamo attraversato a piedi le vie della città partecipando a una sorta di caccia al tesoro che ha interessato principalmente il quartiere Porto-Saragozza.

Il percorso prevedeva tappe ben precise e potevamo ottenere l’indizio che serviva al raggiungimento della tappa successiva solo dopo aver risposto a domande di carattere storico, letterario o dopo aver superato piccole prove. Una giornata di orienteering il cui obiettivo è stato trovare la tredicesima porta di Bologna, imparare la storia di questa città attraverso la città stessa e quanto ha da offrirci. È stata una giornata nella quale abbiamo visitato Bologna in un modo particolare, collaborando con i nostri compagni e docenti, che si sono messi in gioco insieme a noi: ognuno aveva all’interno della propria squadra/classe un ruolo ben preciso e solo grazie ad un serio dialogo e confronto è stato possibile proseguire nel percorse e raggiungere il traguardo.

Abbiamo quindi attinto a diverse conoscenze di natura teorica, pratica e all’utilizzo di strumenti tecnologici, cimentandoci in un’attività all’aria aperta che, soprattutto in un primo momento, ha riservato anche delle difficoltà: senza l’ascolto dei compagni e la corretta interpretazione delle indicazioni delle mappe il grandissimo rischio è stato quello di perdersi e girare senza saperlo sempre intorno allo stesso punto. Punto di ritrovo delle classi è stato Piazza San Francesco, dove siamo stati accolti dal Presidente del Quartiere Porto Saragozza Lorenzo Cipriani, il quale ha notevolmente lodato l’iniziativa finalizzata a sensibilizzarci come cittadini di Bologna e vivere con maggiore consapevolezza i nostri spazi urbani. La giornata si è poi conclusa con la foto di rito davanti alla porta ritrovata.

In redazione gli studenti e le studentesse della classe 2C: Camilla A., Giorgia A., Giacomo B., Riccardo C., Ginevra G., Angelica G., Sara L., Edoardo L., Chiara M., Tommaso P.C., Daniele P., Gioia P., Matilde R., Greta R., Vittorio S., Tommaso S., Sofia T., Alberto T., Federica T., Riccardo Z.