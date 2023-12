La storia della censura nel cinema. Quei tagli alla ’Medea’ di Pasolini

di Angelo

Fu l’Italia giolittiana, nel 1913, ad approvare la prima legge che dava vita alla censura cinematografica, affidandola ad un’apposita commissione composta da funzionari ministeriali. Quell’Italia che aveva appena celebrato il cinquantenario dell’Unità avvertiva, infatti, l’esigenza di non venir meno al compito di sempre, fatto proprio dalla classe dirigente, di ’formare’ i suoi cittadini. E questo di fronte a un nuovo mezzo di comunicazione, il cinema, in rapida crescita di popolarità, che appariva così coinvolgente per la sensibilità degli spettatori, destinati, si temeva, a essere trascinati in un vortice incontrollato di emozioni e di ’pericolose’ tentazioni imitative. Una funzione educativa, dunque, che si proponeva di tutelare l’ordine pubblico e sociale, evitando le turbative provocate dal fluire sugli schermi di immagini richiamanti comportamenti trasgressivi per quanto si riferisse al rispetto delle istituzioni. Traumi e trasformazioni dei successivi decenni subiti e attraversati dalla penisola poco modificarono simile iniziale impostazione censoria, che trovò, per altro, alimento in merito alla salvaguardia della morale e del pudore sessuale nell’articolo 21 della Costituzione, che vieta ogni manifestazione contraria al ’buon costume’. Tutta la storia della produzione filmica del secolo scorso (giunge nel 2021 la legge per l’abolizione della censura) dovette misurarsi con il precario equilibrio tra la libertà creativa degli operatori cinematografici e la necessità di ottenere dalle commissioni di revisione delle pellicole il nulla osta alla proiezione nelle sale. Di certo fu Pier Paolo Pasolini uno degli artisti sottoposti a più assiduo controllo per pressoché tutti i suoi film, tra revisioni con richieste di tagli, denunce, incriminazioni, processi, interrogazioni parlamentari.

Non evitò tale sorte il suo Medea del 1969 con protagonista, assieme a Massimo Girotti e a Laurent Terzieff, anche Maria Callas (della quale domani ricorre il centenario della nascita e ora, quasi a doveroso ’rimedio’, il restauro della pellicola eseguito da Cineteca corregge la curiosa scelta produttiva di far doppiare per l’edizione italiana proprio la sua voce dalle inflessioni straniere giudicate non adeguate), nella fase declinante della sua straordinaria vicenda di interprete operistica e duramente ferita nei sentimenti dal matrimonio del compagno Aristotile Onassis con Jacqueline Kennedy. Del resto la Medea di Cherubini era stata uno dei suoi più rappresentati cavalli di battaglia sui palcoscenici dei teatri lirici di tutti il mondo. Pasolini la volle quale protagonista nella narrazione cinematografica del viaggio di Giasone alla conquista del Vello d’Oro, cogliendone l’esotica fissità del suo sguardo ieratico a ben rappresentare l’arcaicità del mondo greco immerso nei miti e nelle sognanti visioni, che vi intravvedeva il regista. Un mondo dove magia, sacralità, violenza si intrecciavano a individuare un’umanità lontana dalle regole della legge e dai canoni stessi della razionalità, dominata dagli impulsi dei sentimenti più istintivi e primitivi da perseguire fino agli abissi della perdizione di sé.

Ma questo portò Pasolini a realizzare scene di cruda violenza fino al sacrificio umano, al cannibalismo, allo smembramento dei corpi, per cui quando nel dicembre 1969 si chiese il nulla osta al ministero per la proiezione sugli schermi, la Commissione di revisione cinematografica ne decise l’ammissibilità con il divieto per i minori di 18 anni. Per la verità, com’era d’uso, la stessa Commissione propose di tagliare alcune scene, ma la rappresentante della produzione, Marina Cicogna, non si dichiarò autorizzata a consentire i tagli in assenza del regista. Immediato fu il ricorso alla Commissione d’appello, presente il produttore, Franco Rossellini, il quale acconsentì all’eliminazione di oltre 8 metri di pellicola, ’alleggerendo’ le scena dei due più brutali sacrifici umani. A questo punto il film poté uscire senza alcuna limitazione, in quanto –constatava la Commissione – tali "alleggerimenti" evitavano che fosse giudicato non adatto "ai minori, anche in vista della particolare forma del racconto cinematografico, indirizzato, senza crudezza impressionante di immagini, verso esclusive finalità artistiche". Evidente ricerca di compromesso tra libertà espressiva e pretesa tutela dei valori propri della società del tempo; non meno, dell’equilibrio inevitabile tra il cinema come prodotto economico e il film quale frutto di elaborazione artistica.