La Storia della Medicina. Due incontri in biblioteca

Prende il via martedì una mini-rassegna di due incontri dedicati alla Storia della medicina a Castel San Pietro Terme, che in epoca medievale fu sede pro tempore dell’Università di Bologna, organizzata dall’Associazione turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme con il patrocinio del Comune e dell’Associazione culturale Terra Storia Memoria. In particolare si parlerà di storia della medicina, dell’antropologia medica e della filosofia della medicina, di Bartolomeo da Varignana, la scuola medica e l’insegnamento della medicina nella Bologna del XIV secolo.

In entrambi gli incontri interverranno tre esperti in materia: i professori Giovanni Chieregatti, medico-chirurgo specialista in Medicina Legale, già professore a contratto di Medicina Legale e Bioetica Clinica all’Università di Parma, storico della Medicina; Armando Savignano, ordinario di Filosofia morale all’Università di Trieste, saggista conferenziere; Michele Sanfilippo, giurista e professore a contratto di Diritto Pubblico e di Diritto dell’Economia, Dipartimento di Economia e Management all’Università di Pavia.

Il primo incontro, dal titolo ’Introduzione storico-medica’, si terrà martedì alle 17 nella biblioteca comunale di via Marconi 29. Il prof. Armando Savignano parlerà di ’Intelligenza artificiale in medicina Aspetti bioetici’, seguiranno il prof. Giovanni Chieregatti con ’Medicina del corpo e medicina della persona. Il mondo medio paradigma della malattia tra divinazione e informatica: la Digital Pathology. Anatomia trasumana e post umana’ e il prof. Michele Sanfilippo con ’Negoziabilità e identità umana’. Il secondo incontro, sul tema ’Epistemologia, diritto, medicina legale e riflessione filosofica’, si terrà martedì 29 ottobre alle 17 nell’antica biblioteca dell’ospedale in viale Oriani 1.