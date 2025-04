La storia della nascita del 118 a Bologna. Il racconto di Marco Vigna, uno dei fondatori

La nascita del 118 raccontata da Marco Vigna. Un ’viaggio nel tempo’ che si è svolto nella sede dal Comitato bolognese di Croce Rossa Italiana, per ricordare come è nato il sistema di emergenza sanitaria a Bologna dal secondo dopoguerra in poi. E in questo viaggio la Cri ha avuto un ruolo essenziale. Con la propria organizzazione, i professionisti sanitari, i volontari, i mezzi e le tecnologie. E con la determinazione di partecipare in modo attivo ad un lavoro che era il frutto dell’impegno di tanti.

Marco Vigna, uno dei fondatori del servizio di emergenza sanitaria nato a Bologna, conferita la medaglia d’argento al Merito della Croce Rossa Italiana.