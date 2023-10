La storia della pizza, successo mondiale

Stasera, nel teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore, si parla di pizza. L’occasione è la presentazione, alle 21, del libro dal titolo ‘La storia della pizza – da Napoli a Hollywood’ (Saggiatore 2023) di Luca Cesari. L’autore sarà intervistato da Donatella Luccarini, direttrice di Charme Magazine. Insieme a Cesari e Luccarini, ci saranno i librai di ’Lèggere Leggére’, la libreria indipendente per bambini e ragazzi di Castel Maggiore. Il libro racconta di come una semplice focaccia ricoperta di salsa di pomodoro e mozzarella sia diventata il cibo più amato del mondo; di come abbia attraversato gli oceani, raggiunto le tavole di tutti i continenti e costruito un mercato globale che ogni anno supera i 200 miliardi di dollari. L’incontro è nell’ambito della rassegna culturale CondimentiOff.