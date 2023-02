La storia di Fantazzini "Bandito anacronistico"

Veniva chiamato ‘bandito gentile’ o ‘rapinatore in bicicletta’. Perché quando commetteva un reato, Horst Fantazzini lo faceva con modi cordiali, da gentiluomo. Durante uno dei suoi colpi in banca un’impegnata sviene. E lui, per scusarsi, le manda un mazzo di fiori. Figlio dell’anarchico e partigiano ’Libero’ Fantazzini, ma anche scrittore e pittore. Nato in Germania, ma profondamente bolognese. Scomparso nel 2001, è il protagonista de L’uomo cancellato. Storia di un anarchico individualista, stasera alle 21 al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto, con la regia di Alessia De Pasquale (anche autrice del testo). In scena Lorenzo Ansaloni, nei panni di Horst; Filippo Marchi nel ruolo di un giornalista; voci fuori campo di Simeone Latini. La vita di Fantazzini fu anche al centro di un film, Ormai è fatta!, con Stefano Accorsi. "Cercando tra personaggi sepolti in Certosa – spiega De Pasquale – sono incappata in Fantazzini. Mi si è aperto un mondo. Mi sono immaginata un Horst che avesse voglia di raccontarsi con semplicità e un pizzico di orgoglio. Quell’orgoglio che gli ha impedito di fermarsi anche dopo decenni di reclusione, barattando il brivido dell’evasione con la sottomissione".

Fantazzini ha scontato una pena lunghissima…

"Sì. Il suo fortissimo desiderio di libertà lo ha portato a evadere tante volte e ad accumulare anni di carcere, diventando una sorta di ‘mostruosità giuridica’. A volte fermava chi gli stava dando il denaro durante le rapine perché non voleva ‘arricchirsi’".

Come ha messo in scena la sua storia?

"Sarà lui a raccontarla, prendendo in prestito il corpo e la voce di Ansaloni. La sua ultima compagna, Patrizia Diamante, quando è venuta a vedere lo spettacolo, si è commossa. Ci ha detto che siamo riusciti a rendere lo spirito di Horst, senza mettere in scena un’apologia o un’accusa".

Perché lo definisce un ‘anarchico individualista’?

"Horst è rimasto sempre fuori dai giri della criminalità organizzata. Era un cane sciolto che agiva da solo, ma anche un bandito anacronistico, che fuggiva in bicicletta o con la corriera, ladro d’altri tempi, e ha scritto cose meravigliose".

Amalia Apicella