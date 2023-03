La storia di Gargalli, pittrice vissuta nell’Ottocento

Si deve agli studi della storica dell’arte Ilaria Chia se Carlotta Gargalli, pittrice bolognese della prima metà dell’800 di discreto successo, poi caduta nell’oblio, è stata riportata all’attenzione degli studiosi. Ma oggi è diventata anche la protagonista del romanzo storico che intorno alla sua figura la Chia ha costruito, facendo rivivere in maniera efficace anche la Bologna occupata dalle truppe di Napoleone, tra il 1796 e il 1810, con tutti i protagonisti dell’epoca, nomi noti e personaggi minori che tuttavia appartengono alla storia, quella vera che sicuramente l’autrice ha incontrato consultando documenti d’archivio. Carlotta, che l’autrice definisce per tutta la narrazione "l’allieva", è una giovane donna che sogna di fare la pittrice, ma si imbatte nei pregiudizi della società del suo tempo che affronta, tuttavia, con tenacia fino all’incontro, cercato, ma che avverrà quasi in maniera rocambolesca, col grande artista, Antonio Canova che diventerà il suo ’maestro’ ed estimatore. La storia della conquista del successo di questa artista precorritrice dei tempi sarà raccontata questo pomeriggio, alle 18, dall’autrice in dialogo con Patrizia Finucci Gallo alla Libreria Coop Zanichelli.