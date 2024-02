La storia di Gilda e Rigoletto: . Baby Bo Fe’ fa musica per i piccolissimi

Questa mattina alle 11 (ma anche in replica alle 16 e alle 17,30), va in scena al Teatro dell’Antoniano lo spettacolo musicale ’Storia di Gilda e Rigoletto’, una proposta di Baby BoFe’ per i piccolissimi, 0-3 anni.

L’opera ’Rigoletto’ di Giuseppe Verdi diventa lo spunto per un racconto d’amore, come forza che muove il mondo e sconvolge le vite di chi lo incontra. Ed ecco che un padre un po’ burbero all’apparenza, Rigoletto, incontra e impara ad amare sua figlia, Gilda, con potente dolcezza. Gilda e Rigoletto si muoveranno in scena cullati dalla musica di Verdi, in uno spazio pensato a misura di neonato. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Aslico – Opera Education.