La storia di Riccardo: "Un mese per ottenere le ceneri di mio padre. Così non si elabora il lutto"

di Angela Carusone

Riccardo Piloni è un cittadino residente a Pianoro che il 7 gennaio ha perso il papà, Gianni. Dopo un rito funebre a Rastignano, la salma è partita per l’impianto crematorio di Borgo Panigale l’11 gennaio, ma sarebbe riuscito a ottenere le ceneri del padre solo l’8 febbraio, dopo una richiesta di spiegazioni al gestore della struttura.

"Mio padre è morto improvvisamente – racconta Piloni – e mi sono attivato subito per dare seguito alla sua volontà di essere cremato. Avevo la necessità che tutto si svolgesse in tempi rapidi per potermi dedicare alla mamma e trovare una persona che l’accudisse, visto che mio padre non c’era più. L’11 gennaio abbiamo fatto un breve rito e la salma è stata portata a Borgo Panigale. Da quel momento, però, di mio padre non ho avuto più alcuna notizia per quasi un mese".

L’uomo, infatti, ha dovuto scrivere al gestore dell’impianto di Borgo Panigale per avere qualche informazione: "Sapevo che solitamente entro una decina di giorni avrebbero fatto tutto – sottolinea Piloni –, così come avvenuto con un altro familiare lo scorso giugno e per il quale non c’era stato alcun problema. Visto il silenzio assordante e nessuna comunicazione sulla cremazione del mio papà, ho inviato una mail a Bologna Servizi Cimiteriali chiedendo spiegazioni il 1° febbraio, alla quale hanno risposto che avrebbero preso in carico la richiesta e mi avrebbero fatto sapere. Qualche giorno dopo sono stato informato che mio padre era stato cremato e che le ceneri erano disponibili per il ritiro l’8 febbraio".

Una vicenda che ha creato disagio e amarezza nella famiglia del defunto. "Praticamente è trascorso un mese per la cremazione e per avere le ceneri – continua Piloni –, un tempo infinito per chi deve elaborare un lutto. La fortuna è che mi sono occupato io di tutta questa vicenda e ho sollecitato il polo crematorio, perché mia madre, vista l’età, non sarebbe stata in grado. Mi chiedo, a questo punto, cosa avrebbero fatto persone anziane. Sarebbero rimaste in attesa? E per quanto? Quanto dolore avrebbero dovuto ancora sopportare?".

Piloni poi incalza i Servizi cimiteriali: "Quando si perde una persona cara e si opta per la cremazione, fin quando non avviene la consegna delle ceneri è come se non iniziasse mai la fase dell’elaborazione della perdita, e attendere tutto questo tempo come successo a me è molto, molto difficile e pesante. A causa di questi ritardi e tempi mai chiari, ci sono persone che non hanno dato seguito alla cremazione di un familiare. Una volta a Bologna non era così e spero che qualunque sia la problematica l’impianto torni alla normalità, nel rispetto di tutti coloro che subiscono un lutto e non possono restare settimane senza informazioni".

I tempi così lunghi sono una sofferenza in più per chi ha già perso un familiare. Quindi l’invito di Riccardo Piloni, con tono pacato ma fermo, è a trovare una soluzione il prima possibile: "Immagino – conclude – che le salme da cremare siano sempre tante, ma non credo che queste siano tempistiche accettabili. La mia non vuole essere assolutamente una polemica, ma solo una richiesta di rispetto per chi già deve far fronte alla morte, spesso improvvisa, di un familiare. Non tutti hanno la forza o la capacità di fare solleciti, e non si può restare in una sorta di limbo così a lungo".