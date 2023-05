La storia di San Chierlo in un libro corale

Con un’escursione, la presentazione di un libro e la festa della Madonna del Rosario, domenica prossima a Monte San Pietro si va alla scoperta della piccola ma suggestiva località collinare di San Chierlo, ben nota per monte Bonzara e la sua cantina, ma anche per i luoghi dove il regista Giorgio Diritti ha girato tante scene del pluripremiato film ’L’uomo che verrà’. L’iniziativa è della Parrocchia di Monte San Giovanni alla quale fa capo la comunità che si riunisce intorno alla chiesa restaurata una ventina di anni fa con l’impegno corale degli abitanti. Il libro che nasce da quell’esperienza esce per la volontà di Carlo Belletti, nativo di San Chierlo ed editore, deceduto nell’agosto dello scorso anno, poche settimane dopo avere concluso l’opera curata da Gabriele Mignardi, con scritti di Monica Cinti, Renzo Franceschini, Paola Foschi, Stefano Monetti, Pierluigi Costa, Francesco Fabbri, Fernando e Gioia Lanzi, don Giuseppe Salicini, Andrea Macinanti e Oscar Mischiati, Gabriele Sarti, Alessandro Chiusoli, Carlo Belletti, Virginio Marzari, Giorgio Magnani, Carlo Gaggioli, Laurenzo Mignani, Maurizio Carboni, Ferruccio Costa, Anna Maria Generati, Norma Selleri, Emilia Montanari, Ines Ghisellini, Giovanna Pace Chiari.

"Abbiamo a cuore la storia, l’arte e la fede di tutte le nostre chiese e delle comunità che ancora oggi sono tenacemente legati ai luoghi e alla tradizione cristiana che permea il territorio e la vita delle famiglie – spiega il parroco don Giuseppe Salicini –. Il lavoro fatto da Belletti e in particolare la ricerca di Renzo Franceschini, anche lui scomparso lo scorso anno, meritano una memoria e un riconoscimento particolare". Il mattino l’escursione guidata dal Cai Bologna-Ovest parte alle 8.30 dalla cantina Bonzara. Il pomeriggio alle 15,30 la presentazione del libro in chiesa con l’Accademia del Samoggia e la Libreria Piani, alle 17,30 la messa.